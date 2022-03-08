絲竹樂傳奇！全國音樂賽苗栗3校奪特優　邁向「三級國樂之都」　　　

▲苗栗縣頭份市一舉奪得國中小學3項特優，其中頭份國中國樂團成軍3年，在疫情攪局下仍首度拿下特優。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

全國學生音樂比賽落幕，苗栗縣頭份市一舉拿下國中、小學3項特優，表現相當優異；這也是疫情爆發後，苦等了2年來最大的安慰，其中最大功勞莫過於3校共同的指導老師、指揮溫育良。他表示，經營樂團真的不容易，謝謝各校校長全力支持國樂，更是大家共同的努力的成果。

受到疫情影響，停辦2年的全國學生音樂比賽團體項目，今年在教育部會同防疫專家審慎評估並研擬嚴格防疫措施後，訂於3月1日至10日分北、中、南三區舉辦。其中，苗栗縣頭份國小國樂團、頭份國中國樂團、興華高中絲竹樂團代表苗栗縣參加中區決賽，一舉拿下3座特優榮譽，將頭份推向「三級國樂之都」。

▲▼有著50年歷史的頭份國小國樂團，往年都是全國賽的常勝軍，畢業後的團員也立刻成為各校即戰力。而人數較少的興華高中絲竹樂團，也因學弟妹的加入而日益茁壯。（圖／記者黃孟珍攝）

頭份國小國樂團成立於1972年，已有50年之久，是苗栗縣歷史最悠久之國小國樂團，也是團員人數最多的一團，更是各賽事的常勝軍。頭份國中則成立近3年，雖前2年都取得代表參加全國賽的資格，但受疫情影響，始終就差那麼一步，今年終於拿下久違的特優，即將畢業的國三學長姐們直呼，終於成功了！

至於人數最少的興華高中絲竹樂團，成軍也只有2年時間，但隨著頭小畢業，有著「硬底子」的即戰力，更是不容小覷的一群。

頭小國樂團陳培瑋主任指出，國樂學習環境已深根於苗栗藝文教育，也希望藉由學音樂的歷程，本著適性揚才之教育理念，協助孩子找回自信，在各領域持續精進自我；頭份國中團務老師劉鈞瑋也強調，孩子們站上全國賽舞台，對自己來說就是一個很大的肯定，也增加視野成為成長過程中美好的養分，更是為自己揮灑絢麗奪目的青春色彩！

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