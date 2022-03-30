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基隆南榮國中1學生確診...紅外線感應揪出來的　160師生PCR結果曝

▲▼基隆南榮國中。（圖／翻攝google maps）

▲基隆南榮國中1學生確診，160名師生緊急進行PCR採檢，一採結果出爐。（圖／翻攝google maps）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市南榮國中30日新增一名男學生確診，衛生局也緊急指派市立醫院團隊進駐快篩，針對全校160名師生全面進行採檢，所幸目前PCR一採結果均為陰性。校方也針對校園環境，緊急清消。據校方說法，會發現該名確診學生，還是因為確診學生29日經過紅外線感應時，被發現溫度過高，而被拒絕進校，後續家長將孩童帶回就醫採檢後，發現陽性確診。

校方指出，29日該名學生在經過紅外線感應時，被發現體溫過高，測量後發現該名學生有發燒情形，當即拒絕學生進校，後續學生由家長接回就醫後，經採檢後發現確診。衛生局也緊急指派市立醫院團隊進駐快篩，對全校160名師生全面採檢，同時對確診學生的班級共有20名學生，全部居家隔離10日，預計4月11日復課；全校則預防性停課1天，預計3月31日復課。

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南榮國中公告：

1. 因本校學生出現確診個案，經由基隆市疫情指揮中心評估，所有師生於於今日進行篩檢。

2. 依據基隆市校園停課規定，全校即日起先預防性停課一日(3月30日)3月31日復課，確診個按班級停課10日(自3月30日起至4月8日結束) 4月11日復課。

3. 因應防疫需要，學生宜步行或家長接送到校，依照衛生局指示不可搭乘大眾 交通工具，可單獨搭乘計程車並保持社交距離。

4. 配合防疫規定，校園暫不開放家長停車(除行動不便學生之外)，為避免造成 交通混亂，請家長送學生到校後先將車輛駛離，待學生檢測完畢，與家長聯 絡後再接回。

5. 在外縣市無法今日採檢的師生，請到所在地附近醫院急診室進行 PCR，告知 有與確診者足跡重疊，接收到基隆衛生局通知，即可用公費採檢。

6. 請各班學生於收到訊息後，在群組內回覆已收到，以利導師掌握，謝謝。

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