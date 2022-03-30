基隆疫情延燒！小吃店群聚+10　「房仲業傳播鏈」形成

▲基隆市長林右昌召開疫情記者會說明相關情形。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

指揮中心30日宣布新增加56例案例，其中基隆新增20例本土病例。對此，基隆市長林右昌也表示，30日新增個案中並無再新增警察確診，其中小吃店傳播鏈中再新增10人染疫，其餘確診對象為二信中學確診學生家長居隔陰轉陽、南榮國中學生、海軍艦隊官兵、房仲業者、怪手司機，與3名外縣市移轉個案。

林右昌指出，30日新增確診對象中，二信中學30日再新增一例，為確診學生的家長，於居隔期間陰轉陽確診，為案23130。林右昌表示，他也再一次要求校長，務必要要求所有學生一定每天都要做快篩，並在每日下午6點前要把當天檢驗結果回報給學校後，再回報給市府，以持續追蹤掌握相關狀況；另針對沒有定期回報快篩結果的學生，也會要求校長依校規來處置，呼籲「不要形成防疫破口」。

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林右昌表示，至於小吃店相關群聚案中則新增10人確診，其中有3例是原本確診者的家人，為匡列居隔對象，經檢驗後陽性確診，為案23174、23173與23280；並新增4名相關工作人員，為23281、23279、23278與23286；1人為工作人員的朋友，被匡列為相關接觸者，接採檢後確診，為案23290；另在消費者部分，則再新增2人，為案23283與23284。

林右昌透露，其中房仲業者中，30日也再新增3人確診，為案23172、23089與23287，顯見房仲業者中有傳播鏈產生，因此要求全市所有房仲業者，30日全部都要到篩檢站進行篩檢。

至於南榮國中新增一名學生，為案23129，對此全校也實施預防性停課一天。林右昌表示，該名確診學生最後到校日為3月25日，28日禮拜一到校的時候，因為發燒被學校門口防疫篩檢篩出，被拒絕入校，沒進到校園，28日就醫採檢，於29日採檢後確診。目前衛生局也匡列相關居隔對象，共有3個班級，25人，學校將停學不停課，針對居隔班級實施線上教學。

此外針對PCR篩檢部分，南榮國中160名師生中，一採全部陰性；確診同學家人匡列採檢13人，PCR結果也全數為陰性。

林右昌透露，有關南榮國中有學生確診，後續也將比照二信中學和海洋大學，來對學生發送快篩試劑，並須每天回報快篩結果。至於學生的染疫原因，根據學生自述，他朋友的朋友是二信中學的確診同學，曾一起打過球，有可能因為打球

因而感染，但詳細確診原因仍再做進一步確認中。

另外，怪手司機為案23282，目前仍在進行疫調中；至於一名海軍軍艦官兵確診，林右昌指出，初步判定他是在休假中回到基隆染疫，休假期較長為3月21日至28日，相關足跡還在疫調中。

最後3名新增的確診者，為案23128，該案大部分生活工作場域都在台北；案23288、23285同樣也是剛剛移進來的，市府也在第一時間接收到相關資訊後，立即對3人展開疫調。