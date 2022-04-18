台南新增22例！軍營+4、阿妹演唱會+4　5例感染源不明疫調中

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲18日公布台南新增22名COVID-19確診個案，分別為學校及餐酒館相關接觸者6例、軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例、高雄雅閣會館相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關接觸者1例、學校個案相關接觸者1例及另有5例感染源疫調中。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增22名確診個案，軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例及高雄雅閣會館、宜蘭進香團、學校等舊播鏈外，還有5例感染源疫調中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市衛生局長許以霖指出，新增個案35251、35252、35253、35254、35255、35256等6例為台南市某學校及餐酒館相關接觸者，個案35251、35254、35255、35256因接觸不同確診案匡列居家隔離採檢陽性確診；案35252、35253因出現症狀至醫院就醫採檢確診；其中4人分別出現咳嗽、流鼻水、頭痛、喉嚨痛、發燒、肌肉痠痛等症狀。

案35934、36165、36166、36168為軍營之相關接觸者，17日因營區有確診者個案，經安排採檢PCR陽性確診。

案35250、35639、35640、36167為參加阿妹演唱會相關及衍生案例，案36167因案35640確診，匡列居家隔離採檢PCR陽性確診；其餘3人因出現症狀，2人自行使用快篩陽性，隨後3人至醫院採檢陽性確診。

案36163為高雄雅閣會館衍生個案26782之同住家人，9日匡列居家隔離採檢PCR陰性，17日居隔期間出現發燒、咳嗽、流鼻水、全身痠痛症狀，安排至醫院採檢PCR陽性確診。

案35257為參加宜蘭進香團個案31005之親友，14日匡列居家隔離採檢PCR陰性，15日居隔期間出現咳嗽症狀，16日自行快篩陽性，安排至醫院採檢，17日PCR陽性確診。

案36164為台南市校園相關個案32352之同住家人，15日匡列居家隔離採檢PCR陰性，17日居隔期間出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛症狀，安排至醫院採檢PCR陽性確診。

案35654、35922、35923為感染源疫調中個案，3人均為自行快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，其中2人分別到過台北、台中，相關接觸者隨疫調進行匡列中；案35258、35259為台南市曾到台北之個案32025的校園接觸者，2人15日匡列居家隔離，16日出現症狀安排至醫院採檢，17日PCR陽性確診，感染源持續進行疫調中。