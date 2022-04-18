台中+41創今年新高！聽阿妹、宜蘭進香團4+6　29處確診足跡曝

記者白珈陽／台中報導

中央疫情指揮中心18日宣布，國內新增1390例本土確診個案，其中台中市新增41例，創台中今年以來新高。台中市長盧秀燕表示，今日新增的41例，其中有4例參加阿妹演唱會，宜蘭進香團6位，東勢校園群聚3位，中山醫3人，盧秀燕說，疫情仍在升溫，請大家落實防疫。

▲台中市今日新增41名確診案例，創今年新高。（圖／台中市政府提供）

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衛生局長曾梓展表示，今日新增41例，已知群聚案今日新增19案，包括某醫學大學新增3案，共累計7例、東勢群聚新增3案，共累計26例；宜蘭進香團新增6案，共累計13例；科技公司新增1案，共累計4例；大雅區工廠新增1案，共累計6例；策展公司新增5案，共累計12例。

另外，外縣市足跡部分新增9案，其中有4案參加阿妹演唱會，共累計11例；密切接觸者新增2案；疫調中新增 11案。

▲▼宜蘭進香團、東勢校園群聚關係圖。（圖／台中市政府提供）

台中市新增確診個案足跡包括4月13日北屯區日紡喻蜂高爾夫練習場、西屯區稻鮨板前吞食、南區曾記水餃大王、北區平祿壽司、西屯區台中大遠百、南屯素食館、南區麥當勞-復興二店、西屯區頂粵吉品、南屯區肉懷食/壽喜燒、南區榮耀豆花。

今日新增確診足跡，分別是4月14日南區柒早日式早午餐忠明南店、南屯區台糖成功嶺高爾夫練習場、南區榮耀豆花；4月15日黎明郵局、南屯區好市多台中店、南區心縁素食店、南區柒早日式早午餐忠明南店、西屯區中國信託黎明分行、西屯區宏佳火雞肉飯、南區咖啡任務忠明南店、北屯區くら藏寿司臺中崇德店、南區石二鍋美村南店、南區金玉堂美村南店、南區屈臣氏美村南店；4月16日南區早安有喜工學店。

另接獲外縣市確診者台中市足跡包括4月14日鵝味贊；4月16日西屯區台中大遠百、新光三越台中中港店（勝博殿），市府已通知相關場域清消，有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。

▲▼今日新增確診足跡。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，4月16至17日台中市全市開設40幾處快打站，其中北屯區今日再加開快打站，3日共開設167場次，16日施打3萬7386人、17日施打3萬1967人、18日上午北屯4站施打1129人，累計這一輪市府開設疫苗快打站已施打7萬0482人。

盧秀燕說，針對這一波疫情升溫，為讓與確診者的足跡重疊的民眾方便進行篩檢，市府持續開設社區快篩站，同時也因應特殊狀況機動性加開前進指揮所，協調醫院加開前線篩檢站，今年以來累計社區篩檢9232人，快篩陽性率0.32%、匡列接觸者PCR採檢3362人，陽性56人，陽性率1.7%，有效圍堵疫情擴散，持續守護民眾健康。

盧秀燕指出，為維持防疫規範下的市政正常運作，市府今日起實施防疫辦公措施，台灣大道三段市政大樓重新啟動文心樓一樓臨時洽公區，民眾與局處承辦人員在一樓洽公，達到辦公室人流動線分艙分流；各區公所也同步分艙分流，大型辦公室以獨立出入口為原則，分隔獨立空間重新分配所屬人力，將同單位人員分散至不同空間上班。

▲▼今日新增確診足跡。（圖／台中市政府提供）