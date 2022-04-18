屏東+21！家庭群聚佔15例　小琉球、全聯、郵局列足跡

▲東港東琉線碼頭清消作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(18)日公佈新增21例本縣確診個案，縣府疫調發現，以家族群聚感染居多，甚至間接傳染給家中幼童，再度籲請民眾盡快施打疫苗，同時做好相關防疫措施，戴好口罩、勤洗手，保護家人健康。

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縣府今日由副縣長吳麗雪召開線上直播記者會。疫調指出，21例中有15例分屬四個家族群聚感染（含天上人間延伸案1家3例），其中以東港某個家族8例最多，從祖父、父母、姐妹到伯父、堂弟，案號「35269」、「35274」、「35643」、「35644」、「35645」、「35646」、「35647」、「35648」，年紀最小2歲、最年長65歲，另「36170」為該家族工作場所同事，感染源仍在釐清中。

另案「35650」、「35932」為夫妻，案「35271」、「35273」為母子，也是家族群聚，感染源追溯中。

至於天上人間衍生案有4案，其中案「35651」、「35652」、「35653」為一家三人確診，包括母親及二名3歲、1歲幼童，另有「35268」，都是間接接觸確診者而染疫。

案「35272」於4月12日參加台北阿妹演唱會，案「35270」參加內埔鄉妙善宮社交舞活動，分別與確診者接觸；案「36172」及「36171」仍在疫調中。

衛生局表示，18日共匡列563人採檢，有216人居家隔離，自主健康管理347人，確診者相關足跡包括許家羊肉、老二海鮮特炒、東港華僑市場、長青學苑服務協會、建國菜市場、順時營造公司、小琉球真饌海鮮樓、琉球菜市場、夏味鮮海產店、東琉線交通船、文鯕水產公司等，均已陸續進行清消作業。

縣府並自18日下午3時起至19日在小琉球三隆宮增設社區篩檢站，加上全縣北中南篩檢站為：屏北-部立屏東醫院，屏中-潮州茂隆骨科、東港安泰醫院，屏南-南門醫院，請足跡重疊民眾盡快前往篩檢。

目前全縣有9校9班停課，包括明正國中、公正國中、東港高中國中部、建興國小、四維國小、仁愛國小、繁華國小、餉潭國小、東光國小等，434人居隔。

此外，本縣5歲以下的幼童確診累計已有7例，多為家庭群聚導致，縣府呼籲民眾應落實日常防疫措施，避免帶未施打疫苗幼童出入無法保持安全距離的場所，並請儘快完成疫苗施打提升保護力避免中重症，以間接保護家人。