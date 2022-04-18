彰化+6最新足跡曝！恐怖進香團7歲孫確診　阿妹演唱會再1人染疫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今(18)日公布新增6例(3例未列案號)，2例環島進香居家隔離中發病、1名30歲女北上參加演唱會、台中市職場接觸2例、及1名任職在某大型職場男子接觸台北供應商因此確診，衛生局已經安排全廠區採檢，疫調正在進行中，公布相關足跡4/15日下午14時45分-15時40分在家樂福彰化店B1美食街用餐區停留約1小時。

▲彰化4月18日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

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彰化縣政府指出，北臺灣環島進香團群聚案，彰化縣已經有15人確診(參加者11人、家人4人)，坐在第5車及第9車，昨日新增個案11，女 60多歲，是案10的妺妹，已接種3劑疫苗，在4/15曾PCR篩檢為陰性，並居家隔離，之後，喉嚨癢，快篩陽性，PCR採檢Ct值19。今天再新增2例確診，皆為案5家人(7歲孫，發燒、精神食慾差、PCR採檢Ct值16.16；30歲媳婦，頭痛及喉嚨乾，PCR採檢Ct值17.16)。

縣長王惠美籲請家長們注意，守護孩童健康，有4大警示徵兆，請盡快送醫，因為5歲以下的孩子的抵抗力是比較弱的，孩童染疫同樣有前兆要注意，症狀包括喉嚨痛、流鼻水/鼻塞、咳嗽、發燒，前兆是氣喘/呼吸困難；持續胸痛/胸悶；意識不清/抽搐；皮膚/嘴唇/指甲床發青。

王惠美表示，家用快篩試劑適用於感染病毒比例高的地區，如確診者足跡熱區；曾與確診者有接觸史；曾前往人潮眾多之場所；曾與確診者足跡重疊。民眾如感覺有風險且出現呼吸道症狀，請佩戴好口罩，盡速依彰化縣家用快篩主動監測網流程進行快篩。

衛生局長葉彥伯進一步指出，彰化縣規範的家用快篩主動監測網免費採檢流程，如果鄉親發現呼吸道不適，可以直接到診所就醫，有150個診所都與縣府衛生局配合，醫師進行評估診療，評估之後，如果不需採檢，就給予診療服務，如果需要採檢，便免費發送家用快篩試劑，讓民眾帶回自行採檢；或者持轉介單或健保卡到衛教諮詢站免費家用快篩檢測。

葉彥伯強調，如果有任何呼吸道不適，特別是從疫情風險區返鄉者或者在高風險場域工作者、自主健康管理者、接獲疫情警示的簡訊、曾經去過疫情風險區或曾經與確診者足跡重疊的，其他經醫師診療需要進行採檢者的，民眾都可以直接到衛教諮詢站來篩檢，持健保卡到衛教諮詢站免費家用快篩檢測，需付100塊錢開立證明的行政費用。