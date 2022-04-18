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嘉縣+10！旅行社家族9人染疫足跡曝　麻辣鍋老闆聽阿妹確診

▲▼ 嘉義縣確診10個案,9為家族群聚 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣確診10個案,9為家族群聚 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣18日增10案例，包括梅山家族群聚9人為案35641、35642及案35925-35931等6案，其中有2位確診者就讀梅山鄉立幼兒園；另一確診案35924於4月10日參加張惠妹演唱會；衛生局進行擴大疫調，首波接觸者篩檢計84人，均為陰性，全案匡列居家隔離79人、自主健康管理31人。

另外，縣府已完成相關環境清消，並於18日上午8點至12點，下午3點至晚間7點在梅山鄉立幼兒園及慈濟醫院同步開設篩檢站，上午已篩檢323人，並發送396通細胞簡訊，提醒足跡重疊者篩檢；梅山鄉立幼兒園全園停課一天清消，兩班幼幼班停課10天。

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▲▼ 嘉義縣確診10個案,9為家族群聚 。（圖／嘉義縣政府提供）

梅山家族群聚案35929家中經營旅行社，有北部帶團旅遊史，案子35927為遊覽車司機、案女35925及案媳35926為旅行社員工，長孫女及外孫2位就讀梅山鄉立幼兒園，案35929與案子1家4口同住，另案女一家四口另外居住，家庭生活關係密切；17日因案35642(女婿)及案35641(外孫)出現不適就醫採檢確診，同步匡列家人8位，採檢後陸續確診；案35929於4月11日至4月13日與案子帶團北上出遊，全團39人均已通知採檢，全家同住5人相關足跡包括梅山鄉立幼兒園、滿冠餐廳、老楊觀光工廠、盛美堂書局等。

▲▼ 嘉義縣確診10個案,9為家族群聚 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣確診10個案足跡 。（圖／嘉義縣政府提供）

另案女35925 因17日其先生(案35642)與長子(案35641)確診，故與次子(案35928)同被匡列接觸者採檢確診，案35642為他縣市餐廳員工，因餐廳整修未上班、案35641就讀梅山鄉立幼兒園，母子白天分別上班上課，4月12日至16日全家縣內相關足跡包括：梅山天下通訊行、嘉鴻旅行社、梅山鄉公所、民雄河馬先生麵包、及他縣市餐廳。

▲▼ 嘉義縣確診10個案,9為家族群聚 。（圖／嘉義縣政府提供）

張惠妹演唱會足跡確診案35924男36歲，1人居住，為蜀川麻辣鴛鴦鍋老闆， 4月10日至4月12日足跡包括阿妹演唱會、外縣市旅遊，14日出現症狀，4月13日至16日縣內足跡為工作地點、藍盤子早餐店、全瑛企業社、7-11 英巧門市等，16日出現症狀，17日PCR採檢確診，匡列居家隔離7人。

▲▼ 嘉義縣確診10個案,9為家族群聚 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁說明，梅山家族群聚案計9人確診，因有2位梅山鄉立幼兒園學童， 18日全園停課一天清消，兩班幼幼班停課10天；另案35924於10日參加張惠妹演唱會，足跡以外縣市旅遊及公司為主。

▲▼ 嘉義縣確診10個案,9為家族群聚 。（圖／嘉義縣政府提供）

今日公布10確診案衛生局擴大疫調，首波接觸者篩檢包括幼兒園師生、遊覽團等計84人，結果均為陰性，共匡列居家隔離79人、自主健康管理31人。縣府已完成相關環境清消，並於今日上午8點至12點，下午3點至晚間7點於梅山鄉立幼兒園及慈濟醫院同步開設擴大篩檢站，並發送細胞簡訊396通，翁章梁提醒，足跡重疊者前往篩檢，並再度呼籲，Omicron新型變異株傳播率高，目前幼兒尚未接種疫苗，成人應完整接種3劑疫苗，才能同步降低幼兒感染風險，也要避免出入人多擁擠的場域，減少不必要移動、集會，落實戴口罩、勤洗手，保護自己也保護家人。

▲▼ 嘉義縣確診10個案,9為家族群聚 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華提醒，中央疫情指揮中心公布，4月22日起，COVID-19公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所（域）之工作人員，以及會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，如：遶境、進香團參加成員，以及團體旅遊和八大行業、健身房等，經評估具有較高傳播風險者，凡符合接種年齡之參與者，皆須完成第3劑疫苗接種；請速洽嘉義縣各鄉鎮衛生所或合約院所，接受隨到隨打服務，或上衛生局網站查詢。

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