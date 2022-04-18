基隆+115連2日破百！74例無症狀　15職場37人確診佔比最高

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆市長林右昌今（18）日在疫情記者會中說明， 今日基隆新增確診115例，而目前基隆居家隔離人數3672人，較昨日增加513人，自主健康管理345人，較前一日增加42人；社區篩檢站也持續進行，昨日基隆全市篩檢站共計篩檢2755人，今天早上共篩檢1493人；而加開的疫苗集中施打站，昨天共施打1089位，今天早上施打335位。

▲0418基隆防疫記者會。（圖／翻攝林右昌臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於基隆市快篩陽性的專線，昨天有19個快篩陽性進線通報，其中18例PCR陽，1例PCR陰性；今天上午有11個快篩陽性，目前皆已經進行PCR採檢，等待結果中。而林右昌也指出關於COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有107床，目前已收治80床，還有27個空床數。

基隆校園部分，全校停課的有1個小學和1個幼兒園；預防性停課的有1個中學、1個國小、1個幼兒園；部分停班的學校有24校（包括6個高中職、3所國中、12所國小）以及3個幼兒園。

今天中央CDC公布與基隆相關的案例有115例，有74個都是無症狀，有41例是輕症。而在這115例中，其中31例是原居隔匡列、採檢陰轉陽以及解隔離前陰轉陽的對象。

在這115例中，今天最大宗的是與本市職場相關，有15個職場、共37例；其次是與家庭群聚相關的19個家庭，共23例；而在學校的部分總共12例，包含有3間學校、3個補習班，學校有1個高中、2間國小，總共3例；補習班有3間共9例；與本市足跡相關的有1例；而與外縣市相關的確診案例共9例（包含台北市3例、新北市有5個職場，共6例），其餘疫調中有33例。