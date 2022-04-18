少子化國安危機！　台南藍軍問市府刺激生育可否比照抽獎送房子

▲台南市議會國民黨團質疑少子化國安危機，市府為刺激消費能抽獎送房子，刺激生育能否比照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年底九合一大選將登場，台南市議會國民黨團18日在民政局工作報告，要求行政單位嚴守行政中立，不要行政偏頗成為民進黨參選人分身，眼見外縣市疫情大爆發，天上聖母等平安宴和遶境接續登場，市府應超前部署，此外少子化國安危機，為刺激消費能抽獎送房子，刺激生育為何不能比照？

尤榮智表示，中央疫情指揮中心去年7百多例就宣布三級管制，今年標準完全不一樣，甚麼都開放，看到本土疫情大爆發，才要求團體出遊、宮廟遶境要打完三劑，今年觀音佛祖、上帝爺、保生大帝、天上聖母誕辰遶境和平安宴接續登場，民政局應超前佈署以免疫情擴散。

方一峰生氣的說，大北門區六個鄉鎮，只有將軍區要求他的服務處，要參與會勘要發公文，將軍公所對民進黨籍議員有一視同仁地要求嗎？為何會如此行政偏頗？ 區長是如何管理的？

蔡育輝擔心說，外縣市新冠肺炎患者多，是否會禁止外縣市到台南參加宮廟活動？台南之前疫情就是參與宮廟活動引起，民政局應重視，而民進黨執政30年，行政中立長期被議員強力監督，一直都沒有改善，區公所辦活動介紹民進黨初選候選人這樣妥當嗎？不要在議會說一套實際做一套，公務員違反是否要調職，請民政局秉公處理。

李中岑也表示，安南區大大小小廟宇非常多，神明生日活動都成了鄉親生活的一部分，現在民進黨中央要求信眾，要打三劑才能參與遶境，遶境活動除了年輕人還有很多老人參與，老人家不敢打疫苗，就是擔心身體無法承受疫苗的反應，市府應該擬定一個辦法讓鄉親能安心參與神明的活動。

蔡淑惠表示，南區利南街曾經發生老舊箱涵鏽蝕導致道路塌陷，大卡車就掉落在大洞裡，上周喜樹路又發生道路坍塌狀況，每一區都有老舊箱涵，第一個進行維修說明都是區公所人員，很難預料老舊箱涵坍塌會在哪一個區發生？請37區深入了解每一個區的老舊箱涵何在？進一步通報工務局和水利局事先會診。

王家貞說，東區人口數一直減少，但房價時價登錄破50萬，未來高房價是否會趕走東區選民，平實營區說要有特色公園，但現在開發的零零落落，台南信義區在哪？只看到夢幻，而，去年民進黨竭盡全國資源不要公投綁大選，今年1126九合一選舉和十八歲公民投票綁在一起，民進黨真是雙標到無標。

許至椿更表示，疫情如此嚴峻，公所是否應準備快篩劑？為了公務要保護自己也保護別人，黃偉哲市長為鼓勵在台南市消費，就抽籤送樓房，為何生育不送大禮，讓每年生孩子的家庭參與抽大樓的獎勵，少子化是國安問題，比消費觀光更值得投入心力。

林美燕建議，殯葬所五個金爐，燒金紙灰處理速度過慢，導致業者和家屬燒金不便，現有殯葬所老舊應回歸地方，不要再花錢維修，原停用火葬場應儘速重建。

曾培雅也說，東區人口一直下降，2018年有186250人，才過4年人口減少3761人，不論是人口外移、房價高漲居住正義年輕人不願生寶寶，市府應該拿出因應辦法，東區鐵路地下化拆了兩個活動中心，還有成大里活動中心遷移，活動中心多元化應落實。

盧崑福說，65歲老人健保，一年要繳近萬元，台南市老人年金跟補助健保費，一年只補助1千元，台南市民是三等市民嗎？六都中高雄負債比台南更多，都能補助全民健保費，台南市為何不能？連鄰長補助費也比人差，年底選舉將至，市府一定要保持中立。

李鎮國說，光復里活動中心一波十折，原物料漲、人工漲，一直流標超過12次，一直減項發包，從三樓改為二樓，電梯也拿掉，另外成功里立體停車塔，附設里活動中心與市府據點，務必地方配合款全力協助，這條線串聯著東橋、二王公墓市地重劃、大台南生活圈計畫，連結平實重劃區，是非常重要的建設，要協助再加速。

林燕祝詢問37區長，沒人的人力不足的請站起來，區長們面面相覷，沒人敢站起來，東區、中西區、安平區等6區區長靦腆地站起來，再問沒錢的區長請站起來，37區區長全站起來了，連民政局長姜淋煌都說民政局錢不足；林燕祝說，民政局對區公所應是監督指導而非工作指導，區長要做的工作包括點主、跑行程、會勘等幾乎包山包海，沒錢沒人，台南市政如何推動。