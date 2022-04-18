台南「尋警」起身行善 　榮獲警政署尋人工作績優員警

▲台南市警五分局防治組巡佐鄭嘉德，榮獲內政部警政署2021年度失蹤人口查尋工作績優員警，市警五分局長洪頂力贈送尋人工作獎勵品「台南好蒡」，以表鼓勵及祝賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局防治組巡佐鄭嘉德，2021年度尋獲失蹤人口案件共計達52件，成效卓越，並榮獲內政部警政署2021年度失蹤人口查尋工作績優員警，警政署除將擇日公開表揚外，市警五分局長洪頂力在分局週報集會，贈送尋人工作獎勵品「台南好蒡」，以表鼓勵及祝賀。

人的相處難免有些時候會因觀念的不同或溝通的不良，造成個人逃避離家，甚至衍生自殺輕生等問題，台南市警五分局防治組巡佐鄭嘉德，對於針對每一件失蹤人口報案的案件，都會相當重視即刻處理，如遇特殊性及緊急性的案件，均會以自身經驗親身協助，甚至結合派出所同仁共同防走失、防自殺及協尋，運用調閱路口監視器影像及相關科技功能，全力尋找失蹤者，尤其針對失散多年，抑或自幼因家庭經濟因素遭父母親送養他人案件，鄭巡佐更是能用心抽絲剝繭各項情資訊息，並親力親為走訪可能獲得協尋人情資處所，一心就是要尋回協尋人口，幫助親屬團聚。

五分局長洪頂力表示，尋人工作可說是做功德，並為警察滿意度帶來極大貢獻，鄭巡佐不為自己，時時心念需要受幫助的人，隨時以自己之力幫助民眾團聚，有如「自在觀音起身行善」意象，值得尊敬。

五分局長洪頂力，並期許每一位分局同仁都能見賢思齊，秉持著同理心，與關懷民眾的熱忱，不論是身任警察工作的角色，或是一般民眾的心情，為民服務是積德工作，落實失蹤人口協尋工作，充分展現出警察以「溫馨、關懷、為民服務」的良好表現。