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善心企業捐贈復康巴士　黃偉哲感謝造福台南弱勢與長者

▲奇美開發建設公司及盛富開發建設公司，捐贈1輛高頂復康巴士給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美開發建設公司及盛富開發建設公司，捐贈1輛高頂復康巴士給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應台南市長黃偉哲照顧弱勢優先之施政理念，奇美開發建設公司及盛富開發建設公司，捐贈1輛高頂復康巴士給台南市政府，18日上午於永華市政中心二樓廣場舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受並回贈感謝狀，黃偉哲感謝兩家開發建設公司協助市府，造福弱勢及長者，讓他們延伸視野，拓展行動的範圍。

▲奇美開發建設公司及盛富開發建設公司，捐贈1輛高頂復康巴士給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市目前身心障礙者人數已將近10萬人，復康巴士主要載送身心障礙者及短暫性行動不便且乘坐輪椅者，並協助解決就醫、復健、社會參與等交通問題，每年平均提供28萬趟次以上服務，逾46萬人次受益。在疫情期間，復康巴士也投入防疫工作，作為提供接送長者施打疫苗使用。

奇美開發建設、盛富開發建設董事長蔡宗勳表示，該公司響應市府公私協力政策，希望能投入資源為社會關懷盡一份心力，在得知台南市溪南地區尚有老舊復康巴士待汰換，特別聯繫社會局表達捐贈意願。市議會蔡筱薇及李啟維等兩位議員，也親自出席捐贈儀式表達感謝之意。

黃偉哲表示，台南市這幾年來，長者人口增加非常多，從2019年他剛上任市長時的27萬8000多人，2020年3月底為止，已經突破32萬5千人了，短短3年多增加了4萬多人，台南市的總人口才180萬人，65歲的長者增加這麼多，可見需要更多社會資源協助的長者越來越多。

▲奇美開發建設公司及盛富開發建設公司，捐贈1輛高頂復康巴士給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，復康巴士是提供長者行的便利的一個很重要的利器，南市雖然小黃公車及公車路線普及，19日還要在麻豆增加兩條路線，但這對於手腳還可以自由活動者是沒有問題的，對於需要輪椅代步的、或是需要助行器的長者，仍需要復康巴士的幫忙，因此不管是長者、或是行動不便的市民，能夠延伸他們的視野，拓展行動的範圍，是非常重要的，非常感謝奇美建設及盛富開發建設的善行義舉。

此外，提升身心障礙者生活品質，為南市府重要施政，黃偉哲希望透過民間力量攜手投入資源，讓南市的社褔能量更加倍，期盼透過公私協力將社會福利工作做到最好。黃偉哲也提醒身心障礙朋友們，應多注意防疫措施，留意自身健康之維護，若有相關社會福利申辦問題，都可洽詢社會局身心障礙福利科06-2352978。

▲奇美開發建設公司及盛富開發建設公司，捐贈1輛高頂復康巴士給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長陳榮枝表示，去年各界善心人士踴躍捐贈南市19輛復康巴士，南市府已陸續汰換老舊車輛，以保障身心障礙朋友搭乘復康巴士的安全，目前臺南市共有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士為市民服務，為減輕身心障礙者家庭負擔，臺南市低收入戶、中低收入戶，符合乘坐輪椅之身心障礙者或短暫性行動不便者，享有每週搭乘6次單趟以內之免費優惠，針對共乘者及偏遠地區乘車者亦有收費優惠，符合資格民眾可多加利用。

台南市交通接送服務，運用公益彩劵盈餘委託「社團法人台南市臺南都志願服務協會」辦理，因應行動不便者需求，復康巴士接送時間自上午6時至晚上11時，預約請洽06-2975678（永華、溪南區）或06-6328899（溪北區）。

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