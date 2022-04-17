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唯一支持朱明宏　屏東縣長參選人周春米二度台南輔選

▲「屏東最強女力」立委周春米（右）力挺朱明宏（左）車掃新豐區，期望獲得台南鄉親全力支持，請唯一支持朱明宏。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「屏東最強女力」立委周春米（右）力挺朱明宏（左）車掃新豐區，期望獲得台南鄉親全力支持，請唯一支持朱明宏。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨市議員民調初選即將在18日登場，參選人皆把握最後的黃金週進行衝刺，台南市新豐區（歸仁、仁德、關廟、龍崎）市議員參選人朱明宏，持續地毯式掃街拜票，屏東縣長潘孟安與甫通過民進黨屏東縣長初選、有「屏東最強女力」之稱的周春米，連續兩天接力車隊遊行，期望將年輕有為會做事的朱明宏推薦給台　南鄉親。

第2次前來台南輔選的屏東縣長參選人周春米表示，朱明宏擔任立法委員林宜瑾特助10餘年，在立法院也時常看見他與林宜瑾委員，為了鄉親大小事奔走的身影，在基層服務多年後現在決心出來參選，朱明宏已經做好萬全準備披掛上陣了，也期盼新豐區鄉親們，能給長期深耕的在地囝仔朱明宏機會，讓朱明宏在下週民調初選能夠出線。

▲「屏東最強女力」立委周春米（右）力挺朱明宏（左）車掃新豐區，期望獲得台南鄉親全力支持，請唯一支持朱明宏。（圖／記者林悅攝，下同）

朱明宏感謝「屏東最強女力」周春米二度來到新豐區力挺他，車隊掃街時也有許多民眾熱情揮手支持，顯現這位未來屏東縣長的魅力，也盼望借助周春米委員通過初選的氣勢加持，讓朱明宏也能得到選民認同，順利通過初選，迎向大選，進入議會！朱明宏請台南親親，18日晚上起接到民調電話請大聲說出「唯一支持朱明宏」。

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