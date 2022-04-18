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台南領先全球認證首座碳中和加油站　黃偉哲：落實環境永續邁向淨零碳排

▲全台第一座碳中和加油站在台南前鋒站正式授證，這更是全球第一座採用PAS 2060規範的加油站，台南市長黃偉哲十分肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全台第一座碳中和加油站在台南前鋒站正式授證，這更是全球第一座採用PAS 2060規範的加油站，台南市長黃偉哲十分肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台第一座碳中和加油站18日在台南前鋒站正式授證，這更是全球第一座採用PAS 2060規範（實施碳中和參考規範）的加油站，經BSI英國標準協會認證，由該協會台灣分公司總經理蒲樹盛，頒授碳中和達成憑證予中油董事長李順欽，肯定中油公司「優油、減碳、潔能」的經營方針。

台南市長黃偉哲也到場致意，感謝中油公司選定在台南執行組織碳中和認證，打造全台首座碳中和加油站，響應台南低碳城市理念。

▲全台第一座碳中和加油站在台南前鋒站正式授證，這更是全球第一座採用PAS 2060規範的加油站，台南市長黃偉哲十分肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，因應COP26氣候高峰會揭櫫2050淨零碳排的目標，碳中和對全球人類都有助益，大家必須戮力實行，特別感謝中油努力打造全國首座碳中和加油站，南市府一定全力配合推動相關政策，目前台南是全國太陽光電備案容量最多的城市，已有2.7GW，期盼台南未來成為台灣碳中和的前鋒。

台南是全國第一個制定《低碳城市自治條例》的城市，並在「台南市氣候緊急宣言」中，提出2030年前永續發展願景，承諾在2030年前再生能源裝置量達4.5GW，屆時發電量可達65.7億度，預計每年可減少約333萬噸碳排放，至2030年將達成全市太陽能設置容量住商部門100％碳中和目標，並逐步朝2050年淨零碳排放邁進。


中油董事長李順欽指出，中油公司以「優油、減碳、潔能」為經營方針，持續響應政府加速產業淨零轉型的腳步，目前已完成天然氣、乙烯、加油站及原油等4個碳中和成果，未來將以台南成功案例，擴大推動減碳政策，期望能為2050淨零碳排盡一份心力。

▲全台第一座碳中和加油站在台南前鋒站正式授證，這更是全球第一座採用PAS 2060規範的加油站，台南市長黃偉哲十分肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）
中油前鋒路站是黃金級綠建築，也是全台第一座多元智慧能源加油站，集合屋頂型太陽能及天然氣燃料電池兩種發電系統，輔以台電電網，透過釩液流電池及鈦酸鋰電池兩大儲能系統進行調節，達到節能減碳效果。2021年依實際監測結果，前鋒路站多元智慧能源系統可達約25噸CO2節能減碳量，2021年12月底，前鋒路站啟動溫室氣體盤查與組織碳中和程序，2022年2月取得「ISO 14064溫室氣體盤查證書」，之後透過國際具公信力之「自願碳抵換管理平台」Gold Standard購買在地碳權(彰濱風力發電)，在地抵換，依PAS 2060規範完成碳中和。

經發局長陳凱凌表示，台南市擁有全國數量第二多的加油站，加油站加注汽、柴油至燃油車後會排放不少碳，在中油公司的示範引領下，目前台南市已有61家加油站設置太陽光電設施，減少碳排放，有超過85家加油站設置機車充電樁，高度便利性，提高民眾使用電動機車意願，減少燃油機車使用，顯示加油站已逐步轉型成低污染、使用再生能源的場所，如今更有前鋒路加油站作為組織碳中和加油站，希望未來有更多加油站、產業可以共襄盛舉，達成2050年淨零碳排放目標。

▲全台第一座碳中和加油站在台南前鋒站正式授證，這更是全球第一座採用PAS 2060規範的加油站，台南市長黃偉哲十分肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）
即將到來的4月22日是世界地球日，市長黃偉哲希望大家一同關心地球，減少不必要的浪費，選擇環境友善產品及節能家電，多搭乘大眾運輸工具，減少使用塑膠用品，節能減碳從平時的生活習慣開始，以達到環境永續。

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