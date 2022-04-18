公費快篩自填表單！回報結果「1步驟」他傻眼：隱匿確診也查不到

▲原PO快篩陰性。（圖／網友goddamnhuge授權提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情已連四天破千例，民眾對快篩試劑的需求也提高，事實上，民眾若有需求，可以前往619家定點診所，由醫師評估發放公費家用快篩試劑。不過，就有一名網友今早快篩完雖顯示陰性，但卻發現回報的流程好像怪怪的，「這樣只要有人怕陽性影響親友或自己工作的話，你也無從得知！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「公費快篩線上回報也太扯了吧」為題發文，提到他今天一早就去診所掛號看診，並領取快篩試劑，回家篩完以後「好險是陰性」，不過，線上回報使用的是Google表單，這就讓他感到有些納悶。

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點進該表單後，首先要選填的是看診區域，接著則要依序選填就醫診所名稱、就診日期、快篩日期，並填寫快篩試劑批號，而最重要的一步當然就是填「快篩結果」，上頭放有陰性和陽性的示意圖，並給了「陰性（一條線）、陽性（兩條線）和不確定」3個選項。

▲回報不需要上傳圖片。（圖／翻攝自表單）

對此，原PO不禁質疑，回報快篩結果竟然不用上傳圖片佐證？倘若有人真的快篩陽，但因為擔心影響親友或自己工作而謊報，根本無從得知，這完全是看每個人的道德在哪？真的很扯。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「超前部屬用了表單耶」、「民眾會自律」、「做事都做一半的啊，靠民眾自律真的笑死」、「所以到底要人快篩幹嘛呢？自由回報的東西真的笑爛了」、「Google表單蠻好笑的，大概亂改都可的概念」。

不過也有些網友表示，「自由心證，上傳也不一定是對的圖」、「上傳圖片也是可以作假好嗎」、「上傳圖片我也可以先抓好啊」、「國外也是自己戳自己上報啊，不然呢」、「國外確實也這樣」、「都是大人了，自己負責，你陽性受害最大的是你周圍的親人朋友」。

▲倘若陽性或不確定，要留下聯繫電話。（圖／翻攝自表單）

原PO事後也補充說道，填完表單後，讓他覺得後續根本沒有追蹤機制，「等於回報完就沒了」，只要有人確診卻隱匿不回報，那事後傳染給其他人也無從查起。他還透露，表單顯示24頁，起初還讓他心想真詳細，但填完「陰性」之後卻直接跳到結束頁面。

記者實際試填表單，即便按的是「陽性」或「不確定」，其實也是直接跳到結束頁面，上頭寫道「如果您的快篩結果為陽性或不確定，請勿慌張並請做好自身防護、佩戴醫用口罩」，並趕緊進行PCR採檢，若有緊急事件也可撥打轄區衛生局電話聯繫。

▼快篩試劑使用注意事項。（圖／網友goddamnhuge授權提供）