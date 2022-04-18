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白沙屯媽祖「粉紅超跑」開始報名　需附「打滿3劑」證明才受理

▲2022年白沙屯拱天宮媽祖進香18日開始報名，但需檢附施打3劑疫苗證明才能受理報名。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2022年白沙屯拱天宮媽祖進香18日開始報名，但需檢附施打3劑疫苗證明才能受理報名。（圖／ETtoday資料照）

記者黃孟珍／苗栗報導

大甲媽繞境才剛結束，緊接著白沙屯媽祖進香5月20日接力登場，今年8天7夜徒步南下北港進香，18日起開始受理報名；拱天宮表示，由於疫情升溫影響，信眾須施打3劑疫苗才能報名，也不會提供進香背心讓大家試穿。

拱天宮總幹事陳春發表示，白沙屯媽祖南下北港徒步進香時程，將於5月20日凌晨1點15分登轎、2點15分出發，全程8天7夜；進香報名時間從4月18日起到5月16日受理，不過，今年報名者除了填寫報名表單，還要檢附疫苗接種證明影印本，經審核「打滿3劑」，廟方會發給加蓋「壬寅防疫有3．進香安全OK」臂章。

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▲▼白沙屯媽祖進香開始報名，廟方也準備9萬套進香服供信眾使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼白沙屯媽祖進香開始報名，廟方也準備9萬套進香服供信眾使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼白沙屯媽祖進香開始報名，廟方也準備9萬套進香服供信眾使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼白沙屯媽祖進香開始報名，廟方也準備9萬套進香服供信眾使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，為方便遠途信眾，減少排隊群聚，拱天宮也接受「代理報名」，提醒代理人除了填寫「報名表單」，仍須備妥被代理人的「3劑疫苗證明影印本」，提供「進香服尺寸統計表」，經審查無誤得受理報名。但因疫情嚴峻，為減少接觸，今年將不提供試穿。

白沙屯媽祖進香，全程路線都由神轎指示，徒步橫跨苗中彰雲4縣市，對信眾體力是一大考驗，去年將近有8萬信徒參與；不過今年人數將減少，但還是準備了9萬套的進香服供信眾領取。陳春發強調，進香全程還是設有防疫小組，也請信眾配合防疫政策。

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