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竹北興隆國小學生家長晚間確診！　班級預防性停課

▲0410新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹興隆國小傳出學生家長確診。（資料照／新竹縣政府）

記者柯振中、陳凱力／新竹報導

新竹縣興隆國小10日晚間傳出家長確診，有班級11日將預防性停課一天。新竹縣教育局表示，將不再另外進行全校篩檢，湖口鄉新湖國小有一名小學生確診，11日將預防性停課、全校2,155名師生採檢，確診者班級也會停課10天。

新竹教育局表示，興隆國小10日晚間傳出學生家長確診，該學生的班級11日將預防性停課。

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教育局說，竹北的成功國中也有學生確診，班級從8日開始停課，時間至17日，預計18日復課，目前已匡列該班級、課後補習班共65人進行隔離、採檢，結果全數陰性，而極上塾成功分校補習班因為該名學生確診，也停課至16日。

此外，教育局說明，竹北紐約幼兒園有幼生確診，目前正在確認匡列對象，初步匡列該班共15師生進行居隔，確診學生班級、另一班級9日開始停課，18日復課。

▼竹縣各校停課狀況。（圖／新竹縣政府）

▲0410。（圖／新竹縣政府提供）

教育局指出，新埔國小有學生親戚確診，該班級11日預防性停課，邱傅補習班也因為小學生親戚確診，11日預防性停課。

教育局指出，湖口鄉新湖國小有學生確診，為仰德校園群聚中，案27,518的小孩，因為案27,518有3名子女同樣就讀新湖國小，考量風險較高，11日全校預防性停課，並對2,155名師生進行採檢，確診者班級9日開始停課，預計18日復課，弘承補習班也因為新湖國小確診個案，有班級9日至18日停課，其餘班級預防性停課一天。

教育局提到，新豐鄉仰德高中全校進行採檢，有2名學生確診，全校停課至18日，預計19日復課。此外，竹東鎮立幼兒園有一名幼生因為徒眾家人被匡列，基於風險考量，該名幼生的班級預防性停課一天。

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