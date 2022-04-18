永和警執勤打手遊　「民間督勤」拍下嗆：玩得爽嗎…分局將懲處

記者陳以昇／新北報導

新北市永和分局2名警員日前在錢櫃前執行守望勤務，其中一員低頭玩手遊，過程中被民眾拍下，還上前酸語地說「玩得爽嗎？執行勤務不要玩手遊，編號幾號，待會（影片）送督察組長」，分局表示，已依規定簽報議處並加強勤務督導。據了解，這位民眾2019年也在新莊河堤拍警員警車內打手遊，似乎相當重視警方勤務有無怠惰。

▲民眾拍下永和分局警員深夜執勤玩手遊，分局將懲處 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10日凌晨2時許，一位熱心民眾在永和區錢櫃KTV前，發現2名執行守望勤務的警員，其中一員低頭正在打手遊，民眾直接打開手機錄影，上前嗆問「玩得爽嗎？」，警員回「什麼事情」，民眾接著對他說「執行公務不要玩手遊，請問一下你的警員編號？」，警員直接說出編號，民眾還持手機拍下臂章確認「我待會（影片）送督察組長」。

▼民眾拍下永和分局警員深夜執勤玩手遊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

隨後警方要民眾不要妨害公務，雙方還起了口角；永和警分局也做出回應「有關民眾以手機拍攝本分局員警深夜執勤把玩手機，勤務欠落實，經查證屬實，已依規定簽報議處在案並加強勤務督導，且列案例教育，避免類似情事再度發生」。

據了解，這位民眾習慣騎車在新北地區對警察「督勤」，2019年10月間，曾在凌晨5時許，在堤外便道拍攝新莊分局警員在警車內睡覺及打手遊，事後2名警員遭到懲處，近日民眾則出沒在板橋、中、永和一帶，相當重視警方勤務有無怠惰。

▼永和分局2警員當天負責錢櫃KTV守望勤務 。（圖／記者陳以昇翻攝）