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萬華賣淫挨罰6千「叫嫖客付」遭拒　火爆女嗆殺警踹凹警車

記者張君豪／台北報導

萬華警方16日晚間查獲張姓女子與嫖客從事性交易，因為案情單純，警方查獲後依社會秩序維護法相關規定裁罰張女新台幣6千元，張女不諳法律，居然當場要求警員協調嫖客幫忙繳納罰款，警員拒絕後，張女心生不滿，居然到龍山派出所門口飆罵，甚至出腳飛踢巡邏車嗆聲要殺警察，公然挑戰司法、太歲頭上動土的行徑實在太誇張，也讓她當場被捕。

▲張女賣淫遭警帶回裁罰後，心生不滿在警所外揚言殺警踹警車被捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張女賣淫遭警帶回裁罰後，心生不滿在警所外揚言殺警、踹警車被捕。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，16日晚間21時，張女與嫖客陳男從事性交易遭警方臨檢查獲，警員將兩造帶回查辦，訊後並依違反《社會秩序維護法》對賣淫女子裁罰新台幣6000元，張女竟要求警方協調，希望陳男協助繳納罰款，處理員警當場拒絕。

張女自此心生不滿，裁罰作業結束後，又跑到龍山派出所門口發飆怒罵，且情緒激動，見巡邏車經過時出腳猛踹，造成警車車門凹損，警員下車察看，張女又出言嗆聲要殺了警員，警方認定張女言行涉嫌妨害公務，當場將她再度逮捕偵辦，這才結束一場鬧劇。

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