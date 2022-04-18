名嘴女醫爆婚後難孕踩前夫紅線　挨轟藉機提高人設：絕不和解

記者黃哲民／台北報導

眼科醫師黃宥嘉跟豪門前夫陳文彥離婚後，屢上電視節目當來賓暢談豪門生活，去年談到婚後多年沒自然受孕的問題，她在言談中提及陳男的醫療隱私，被控涉犯《個人資料保護法》，黃宥嘉今到台北地院出庭表示，在節目中基於個人親身經歷，簡單回覆提問，沒揭露對方隱私，陳男委任律師則要求對黃女從重量刑，法官諭知擇期再開庭。

▲眼科醫師名嘴黃宥嘉被前夫指控涉嫌洩露醫療隱私個資，她到北院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

黃宥嘉於2011年嫁給陳文彥，婚後與婆家為了禮金等問題鬧翻，2017年離婚恢復單身至今，黃女經常到電視談話節目暢聊兩性、婆媳相處等話題，還說陳男是東帝士集團創辦人陳由豪的姪子，雙方裂痕加劇。

陳男指控，黃女去年（2021年）2月在電視節目中，故意揭露他的醫療隱私，檢方認定這項資料屬於法律限制不得蒐集、處理與利用的個資，黃女在電視節目公然討論，損害陳男利益，起訴黃女涉犯《個資法》罪嫌。

▲眼科醫師名嘴黃宥嘉被前夫陳文彥指控洩露醫療隱私個資，她到北院出庭表明不和解。（圖／記者黃哲民攝）

黃宥嘉今下午出庭不認罪，強調在節目所說內容，都基於個人的親身經歷，她沒有跟對方和解意願。律師辯護指稱，黃女與陳男仍是夫妻期間，被告知要做試管嬰兒才能受孕，但沒取得實際數據，而是憑自身專業推論原因。

律師強調，本案起訴書記載陳男的一項醫療隱私，不是黃女說的，且陳男的病歷，早在2016年就被法院的判決揭露，與黃女無關，黃女本案在節目中被問到為何婚後多年沒自然受孕，僅簡單回覆，沒明說雙方有何病症。

陳男委任律師出庭指摘黃女多次利用大眾傳播媒體，公開陳男與家人、甚至子女的隱私，藉此提升個人人設與知名度，還獲取節目通告費，請法官判黃女有罪，並從重量刑。

法官諭知全案擇期再開庭，黃宥嘉庭外受訪時，僅回應：「我想任何女生遇到這個狀況，都會這麼想，謝謝，謝謝大家的關心！」被問到有無和解的打算，她斬釘截鐵表示：「沒有！」