快篩也省了！輕症解隔「1條件」網炸鍋：蹲10天放出去傳？

記者曾筠淇／綜合報導

今（18）日再新增1390例本土個案，隨著各縣市確診者陸續增加，檢疫量能恐受衝擊，指揮中心再放寬輕症、無症狀者解隔條件。而其中一項條件「距發病／採檢日達10天，無須採檢」就引發熱議，不少網友都傻眼直呼，「蹲10天放風」、「10天後就開無敵星星了」。

▲本土疫情嚴重。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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指揮中心再放寬輕症或無症狀者解隔條件，只要符合以下任一條件，始得解除隔離治療，並進行7天自主健康管理：

1、距發病/採檢日第4天內：追蹤2次快篩或PCR陰性/Ct值30以上

2、距發病/採檢日第5-9天內：追蹤1次快篩或PCR陰性/Ct值30以上

3、距發病/採檢日達10天，無須採檢

▲無症狀、輕症解隔條件。（圖／指揮中心提供）

指揮中心強調，上述所稱的快篩須由醫事人員執行，且居家照護之確診者不適用條件1、2。除此之外，指揮官陳時中也表示，境外移入不適用上述條件，於入境7天內提前解除隔離治療者，將進行自主健康管理至入境第17天，並於入境第10天及有症狀時，自行執行1次家用快篩。

最新條件曝光後，讓不少網友在PTT上直呼，「就最長10天吧」、「擺明都要共存了，還在逼打第三劑」、「都關10天省事、省快篩」、「陽性家裡蹲10天」、「就改成關10天啊」、「那可以只採（條件）3，一直都不戳鼻子，直接在家蹲10天解隔嗎」。不過，也有網友認為，「不然等一天確診破萬要關多少人？再關下去社會如何運作」。

除了PTT的網友外，也有不少人在《ETtoday新聞雲》粉專底下表示，「真是好棒棒的政策」、「自求多福了」、「大家保重」、「一直放鬆，一開始限制東、限制西的時候不是控制很好嗎」、「這下連快篩都省了」、「那無症狀感染怎麼辦，10天後自動放出去傳染欸」。