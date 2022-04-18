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朋友遭下藥迷昏！女被脫衣慘成3男性奴　囚禁在房間中集體性侵

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州發生一起誇張性侵案件，一名女子與朋友在酒吧喝酒時結識3名男子，被3人帶回家中綑綁囚禁，並且多次性侵，後來好不容易才趁3人不注意時穿上衣服逃走。警方目前已將涉案的3名男子逮捕。

3名24歲男子加盧奇(Andrew Gallucci)、蓋西(Richard Gathy )和洪多(Ronald Hondo)，被控2日在馬納拉潘鎮(Manalapan)中，將剛結識的受害女子與其男性朋友帶回加盧奇位於馬爾伯洛(Marlboro)家中，先在飲料中下藥讓男性友人昏迷後，便將女子關入房間中性侵。

受害女子表示，她被囚禁期間慘遭2男集體性侵，另1人則負責看守她的男性朋友，後來逮到機會，她穿上衣服並且叫醒朋友一起逃跑，順利逃出公寓後報案。

3男惡行讓檢察官痛批，這是一起令人不安的掠奪性襲擊，感謝受害者勇敢挺身而出，當局一定會將惡徒們繩之以法，目前3男均被關押在蒙茅斯郡(Monmouth County)監獄中，若罪成可能被判最高35年刑期，並終身登記為性侵罪犯。

▼女子遭3男囚禁性侵。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼綁架,綁手腳,膠帶,綑綁,虐待。（圖／達志影像／示意圖）

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