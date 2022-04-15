　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹被俄軍性侵行刑式爆頭　爸媽目睹殘破屍崩潰：指甲全被拔光

正妹被俄軍性侵行刑式爆頭 爸媽目睹殘破屍崩潰：指甲全被拔光。（圖／翻攝自Facebook）

▲父親目睹女兒遺體心碎。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭布查(Bucha)失蹤16歲少女卡琳娜(Karina Yershova)，近來在亂葬崗中被找到遺體，發現生前遭俄軍性侵殺害。更令人心碎的是，父親決定再看女兒最後一眼時，映入眼簾的卻是女兒被凌虐到殘破不堪的遺體，不但頭幾乎只剩一半，手上的指甲也被拔光。

英國《每日電訊報》報導，最初被報導為16歲的卡琳娜其實現年23歲，41歲繼父安德烈(Andrii Derenko)表示，失蹤1個月的女兒生前遭俄軍性侵、後腦勺中彈，然後被扔在一個埋有400多具屍體的亂葬崗中，「她是被近距離射殺的，頭的一半幾乎不見了」，而他為了怕妻子奧萊娜(Olena Derenko)傷心，舉行喪禮時不敢開棺讓對方看到女兒遺體。

安德烈表示，警方一開始只告訴他們，女兒是遭人謀殺並且受到折磨，但是隱瞞了許多細節，「我們懷疑女兒有被性侵，可是他們只讓我們看女兒的上半身，只看上半身我就能夠想像，遺體其他部份會是什麼模樣」。

報導中指出，卡琳娜的遺體上有許多撕裂傷，她的手被嚴重燒傷甚至見骨，指甲幾乎被拔光。奧萊娜心碎表示，「有人把我的孩子奪走，我還能有什麼感覺？我只能哭，已經哭到再也沒有眼淚了」。

安德烈表示，他們原本居住在烏克蘭東部頓內茨克(Donetsk)地區，2014年為了逃離俄軍才會搬到布查，「我恨俄國人，雖然生長在當地的我們都會說俄語，但我痛恨他們，他們竟然殺害了這個會說俄語的女孩，現在我為了講俄語感到羞愧，俄羅斯士兵不是人，他們是禽獸」。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
張國煒嗆大哥「嗑藥」！　他提醒「1教訓」下場慘
快訊／首位3線2星高階警官確診　刑事局警政監治療中
陳時中接觸確診者　「免隔離原因」網炸鍋
快訊／中選會拍板！　「18歲公民權」公投綁大選
快訊／北一女驚爆14學生確診！　全校遠距教學
快訊／嘉義阿伯衝天上人間確診　害2牌友染疫遭罰30萬
2縣市確診「竟超越台北」！　PTT點名抖喊：整個炸開
快訊／北市停課標準更動！　「2情況」全校停課
快訊／北市在家照護上路　柯文哲：「1行政區」先試辦
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

16歲正妹遭俄軍性侵「射爆後腦勺」　被當垃圾扔400多屍亂葬崗

沒做變性手術關一起　2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

女被前男友持刀綁架　向超商店員比TikTok「540手勢」成功獲救

女深夜回家被男騎車撞倒　街頭「強脫內褲」侵犯畫面曝光

散步遇凶猛野熊！　寵物犬「保護主人」大戰野獸廝殺片曝光

路邊的蘑菇別亂採！女帶回家給小孩做飯　39人送醫13人毒發身亡

莫斯科號沉了「基輔驚爆巨響」　俄發射巡弋飛彈！怒嗆加大進攻

英國批准法廠Valneva疫苗！適用50歲以下　6至11歲兒童可打莫德納

玩太嗨腹痛送院！X光驚見膀胱纏80cm耳機傻眼　他羞：1週要爽5次

正妹被俄軍性侵行刑式爆頭　爸媽目睹殘破屍崩潰：指甲全被拔光

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

小貨車過彎「棺材整副滑出」　掉路中超驚悚！後車全嚇歪

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

莫斯科號沉了「基輔驚爆巨響」　俄發射巡弋飛彈！怒嗆加大進攻

英國批准法廠Valneva疫苗！適用50歲以下　6至11歲兒童可打莫德納

玩太嗨腹痛送院！X光驚見膀胱纏80cm耳機傻眼　他羞：1週要爽5次

正妹被俄軍性侵行刑式爆頭　爸媽目睹殘破屍崩潰：指甲全被拔光

真子公主夫婿2度落榜！距合格「只差5分」　小室圭嘆：挑戰7月考試

她擁L罩杯「震撼巨乳」甩奶打到臉　上街男人狂追！嚇2年不敢出門

拜登計畫5月下旬訪韓！將會晤南韓新總統尹錫悅　美韓雙方協商中

美5至11歲兒童「第3劑疫苗」數據出爐！　輝瑞：Omicron抗體增36倍

美NFT遊戲驚傳遭駭180億元！FBI急調查：幕後黑手與北韓有關

散步遇凶猛野熊！　寵物犬「保護主人」大戰野獸廝殺片曝光

莫斯科號沉了「基輔驚爆巨響」　俄發射巡弋飛彈！怒嗆加大進攻

屏東+21！天上人間3小吃部還在燒　新增8人確診已累計65染疫

男星外遇3女「最長已15年」！搞大小三肚子再逼墮胎：我老婆會告妳

先探／巴菲特股匯雙賺　笑傲渡邊太太

長50米溜滑梯！北市文山森林公園還有森林步道與觀景平台

遛狗嚇到路人！還有阿伯以為是比特犬　他無奈曬憨臉照：哪裡像啦

基隆+48！2女看阿妹演唱會後確診　互不認識都在「這天」入場

疫情持續飆　台南市勞工局加強宣導「防疫照顧假」勞動權益

爆「上海封城缺糧」被國台辦關注！　李立群再改口：吃到都變胖了

誤把爸爸當壞人咬出血洞　虎斑汪自責「趴門口道歉」整夜不肯離去

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

女陪侍小三上位嫁恩客　驚覺老公不倫10多女

南韓全面解除社交距離政策！確診者將免隔離

旅館浴池有神秘病菌　他泡完澡慘死

北韓妹逃離金正恩　逃泰國被關300人監獄

莫斯科號大解密！被2枚飛彈炸沉的最強戰艦

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

烏克蘭稱擊沉俄羅斯軍艦 棄艦俄軍傳改當步兵

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火　俄國防部證實船沉沒

日駙馬「小室圭」重考律師放榜　網站上查不到他的名字

女被男騎車撞倒　脫褲侵犯畫面曝光

梅根陪哈利回家了　睽違2年首見英國女王

沈可婷逆轉入獄　為何撞死8人被挺

俄軍變態暴行！人妻慘淪性奴割喉拋屍

更多熱門

相關新聞

俄烏戰爭「拖過這1天」　專家警告：台灣會很慘

俄烏戰爭「拖過這1天」　專家警告：台灣會很慘

俄烏戰事至今已進入第51天，儘管雙方進行多次談判仍未果，各國也紛紛對俄羅斯祭出制裁，卻導致全球物價和能源價格攀升。台灣資策會總監陳子昂就警告，「這場戰爭拖愈久，對台灣經濟愈不利」，如果拖到5月1日，對經濟的影響就更大。

白牌司機性侵遭私刑　17歲少女赴警局提告

白牌司機性侵遭私刑　17歲少女赴警局提告

直播女神「烏克蘭遇槍戰」　粉絲被騙狂斗內

直播女神「烏克蘭遇槍戰」　粉絲被騙狂斗內

烏克蘭用1萬元商用無人機　摧毀俄軍車

烏克蘭用1萬元商用無人機　摧毀俄軍車

女被男騎車撞倒　脫褲侵犯畫面曝光

女被男騎車撞倒　脫褲侵犯畫面曝光

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭Karina Yershova性侵布查BuchaAndrii Derenko

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不遠了？　專家給答案

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

快訊／徐小可直播爆哭！阿Ben「我們為什麼不能說實話」

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

《全明星》粿粿懷孕上圍激增！

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面