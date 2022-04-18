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驚喜生日趴「員工嚇壞」恐慌症發作　公司悲劇了！判賠130萬

▲▼生日蛋糕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國一名男子告知公司不想舉辦生日派對，卻還是收到大驚喜，他因此恐慌症發作，最後還遭解雇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州發生一起特殊案例，凱文（Kevin Berling）飽受恐慌症所苦，特地告知同事，千萬不要幫自己舉辦生日派對，未料公司一時疏忽，仍在當天準備大驚喜。他為此連續2天恐慌症發作，竟還因此遭到開除，憤怒提告前東家，獲賠45萬美元（約新台幣130萬元）。

凱文在醫療研究機構「重力診斷實驗室」（Gravity Diagnostics Lab）工作約10個月，2019年8月向辦公室經理明確告知恐慌症病情，生日當天卻仍看見休息室擠滿慶祝人潮。他恐慌症發作，只能坐在車上、不斷深呼吸緩解壓力，痛苦度過午休。

隔天，凱文被2名上司召去開會，討論前一天的「陰沉行為」，還被指責「偷走其他同事的快樂」。他再度恐慌症發作，滿臉通紅、握緊雙拳，命令上司安靜，儘管事後傳簡訊道歉，3天後仍遭解雇，事發一個月後提出殘疾歧視訴訟。

▲焦慮,心靈,成長。（圖／pexels）

▲凱文飽受恐慌症所苦。（示意圖／免費圖庫pexels）

原告律師東尼（Tony Bucher）指出，凱文工作表現優秀，卻因恐慌症發作時，握緊拳頭應對壓力，慘遭開除，「被告只是根據他的殘疾假設『他很危險』，沒有任何暴力證據。」他還指出，該公司在疫情期間市值狂飆，一些員工甚至加薪50％，凱文被解雇後，失去大展身手及賺取可觀收入的機會。

「重力診斷實驗室」創辦人茱莉（Julie Brazil）堅持解雇的決定是對的，因為凱文「違反我們的反職場暴力政策」，讓2名上司「非常害怕遭受身體傷害，直到今天都為此事感到震驚。」她強調對於暴力零容忍，把員工安全擺在第一順位。

儘管如此，陪審團仍一致認為，公司應該要賠償凱文損失的15萬美元薪資及福利金，還須另外賠償30美元，彌補對方因疾病遭受歧視的痛苦、尷尬及自尊受創。不過，「重力診斷實驗室」律師也表明，有意提出上訴。

他嫌「工作太無聊」身心崩潰　怒告公司竟贏了！獲賠125萬

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