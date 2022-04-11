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賓士男拒攔查闖紅燈又逆向！搜出5包海洛因…他嚇到癲癇發作

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區海山警分局凌晨執行巡邏勤務時，攔查一部黑色賓士車，駕駛不但不配合，還加速逃逸，沿路闖紅燈、逆向行駛，企圖躲避盤查，警方出動大批警力成功攔阻。在車內搜出5包毒品海洛因，駕駛被壓制時還癲癇發作，經送醫無大礙，警訊後依毒品罪移送偵辦，交通8項違規部分開出6萬4100元罰單。

▲▼賓士車違規竄逃（紅箭頭），警員騎機車在後面追趕（紅圈），警方攔截搜出毒品海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲賓士車違規竄逃（紅箭頭），警員騎機車在後面追趕（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，11日上午5時許，海山警分局巡邏警員發現43歲王姓男子駕駛黑色賓士左右漂移，上前攔查時，賓士車不但不配合，還立即加速逃逸，警方立即呼叫線上警網支援攔截。

▼警方喝令3人下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼賓士車違規竄逃（紅箭頭），警員騎機車在後面追趕（紅圈），警方攔截搜出毒品海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

追逐過程中，賓士車不斷闖紅燈、跨雙黃線超車，還違規大逆向竄逃，最後在民生路3段、環河西路4段將他攔下，當時車內還有64歲沈姓男子、52歲林姓男子，3人被攔下神情慌張，駕駛王男突然癲癇發作，警方立即將他送往部立台北醫院救治後無大礙。

警方在車內搜查，在駕駛座下方及後座腳踏墊發現5包毒品海洛因，3人均否認是他的，警方將調查毒品來源，訊後依違反毒品危害防制條例移送新北檢偵辦，對於賓士車危險駕駛、拒絕攔查、紅燈右轉、闖紅燈、逆向行駛、跨雙黃線、未使用方向燈、轉彎未依規定等交通違規，開出高達6萬4100元罰款。

▼大批警力最後攔下賓士車搜出毒品海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼賓士車違規竄逃（紅箭頭），警員騎機車在後面追趕（紅圈），警方攔截搜出毒品海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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