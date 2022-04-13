台鐵賺錢員工年終40個月？　王婉諭批蘇貞昌講幹話「傻眼至極」

▲行政院長蘇貞昌昨赴立法院備詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對台鐵公司化議題，行政院長蘇貞昌12日在立法院院會答詢時說，若台鐵再不改革無以應社會期待，向台鐵員工喊話絕對保障薪資福利，並指台鐵公司化後就不會僵化，「以後公司賺錢，就可以像陽明海運（年終）40個月分紅等等」，引發熱議。對此，時代力量立委王婉諭13日受訪批，蘇貞昌講幹話、畫大餅，讓人傻眼至極，台鐵公司化重點不是未來能賺多少錢，而是如何重建國人對台鐵的信心。

王婉諭批評，「還沒公司化，就先講幹話？蘇院長，台鐵改革的首要目標是安全，而不是年終領多少！」她聽了蘇貞昌說，「台鐵公司化後就不會僵化，以後公司賺錢，可以像陽明海運一樣領年終40個月分紅」等語後，實在傻眼至極。

王婉諭指出，先不論蘇貞昌現在就畫這樣的分紅大餅實不實際，目前不論是台鐵改革或公司化，重點根本就不在未來能賺多少錢，更不是員工能不能拿到大筆的分紅，真正的重點是，台鐵作為無數台灣人的通勤運輸工具、作為普悠瑪和太魯閣號受難家屬心中永遠的傷痕，到底能不能痛定思痛的改變組織文化、維護安全品質，重建國人對台鐵的信心？

王婉諭呼籲蘇貞昌，與其畫大餅、講空話，不如踏實地和工會及基層員工溝通，好好面對台鐵安全改革的任務，「我們想要的很簡單，只是一條安全回家的路而已」。