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上海小提琴家腹痛「被醫院拒收」！在家絕望墜樓亡　家屬血淚控訴

▲▼跑醫院卻被這理由拒收 上海小提琴家腹痛難耐墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

▲上海小提琴家腹痛「被醫院拒收」，在家絕望墜樓亡。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

上海封城已經超過20天，確診病例居高不下，導致醫院病房、醫療資源不足外，也排擠到正常病患救治。當地一名71歲小提琴手陳順平日前嚴重腹痛、嘔吐，不料連續跑了2間醫院都無法就醫，被逼迫只能回家等待，最終受不了痛苦，在留下遺書後自殺身亡，消息一出立刻引發網友熱議。

綜合媒體報導，陳順平不幸死亡後，陳順平的兒子在微博寫下千字指控，爸爸13日晚間吃飯後突然開始腹痛，原本以為過一段時間就會好，不料疼痛越來越劇烈且還發生嘔吐情況，他們眼見情況不對，立刻辦理了出門證，同時打電話叫救護車，把爸爸送醫。

▲▼跑醫院卻被這理由拒收 上海小提琴家腹痛難耐墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

▲陳順平的兒子表示，他不是想指責或追究誰的責任，畢竟父親已經過世，一切都沒有意義了。（圖／翻攝自微博）

救護車趕到後，先把爸爸送到同濟醫院，院方卻以「院內全是陽性病患」為理由，說什麼都不肯接診，他們只好轉往另一間醫院，抵達後才發現醫院沒開門，最後只能讓救護車把爸爸載回家，

陳順平的兒子悲痛說，爸爸回到家之後，情況一直沒有好轉，雖然躺在床上，卻痛到無法入睡，並一直起來嘔吐，最後爸爸趁大家睡覺時，寫下2張遺書後墜樓輕生，屍體直到14日清晨被人發現。

陳順平的兒子表示，他發文不是想指責或追究誰的責任，畢竟父親已經過世，一切都沒有意義了，「只是希望通過父親的結局，呼籲整個社會在大力響應抗疫方針的同時，也能更多地關注像我父親這樣，因為無法正常就醫而痛苦的人們，避免更多像我父親這樣的悲劇發生」。

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