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不用趴著睡了！小學引入午休神器　椅子拉開能躺平「還附頭枕」

杭州師範大學附屬競潮小學的孩子能夠躺平午睡，相信許多台灣小學生看了會非常羨慕。（圖／翻攝自網路）

▲杭州師範大學附屬競潮小學的孩子能夠躺平午睡，相信許多台灣小學生看了會非常羨慕。（圖／翻攝自網路）

圖文／CTWANT

台灣多數小學生都必須趴在桌上午睡，許多孩子覺得姿勢不舒服，甚至無法入睡，就算睡著，也時常發生手臂因為長時間壓迫而發麻的例子，同樣的煩惱，也發生在中國大陸的大部分小學校園，但最近杭州有一所國小卻非常特別，孩子們的午睡竟然可以「躺平在自己的椅子上」！

去年9月才創校的杭州師範大學附屬競潮小學，目前學校裡只有一年级6個班級，總計200名學生，學校的課桌椅是由一體式鋼材組成，椅背上還設置頭枕，課桌前面設置藤質躺板，午休時，只要調高桌子高度，將躺板放下、椅背向後調整，學童就能舒服躺下來午睡。

校長王榮說，整套課桌椅的設計比較人性化，也不會佔用過多空間，孩子不必趴著午睡，就不會壓迫到眼睛影響視力，也可以依照孩子身高來調整課桌椅高度，符合人體工學。據了解，每套課桌椅約要價人民幣1200元（約新台幣5500元）。

「午睡神器」超驚人！小學生終於不必趴著睡覺　拉開櫃子竟變小床

▲將桌子升高、椅背調後就能躺下，這套課桌椅要價約新台幣5500元。（圖／翻攝自網路）

廈門湖里區的金鷹小學的孩子也一樣不必趴著午睡，學校自去年起添購床櫃放置教室內，床櫃總共三層，第一層放學生書包等物品，第二層收納被子，第三層展開後是一張小床，底部設有滑輪，方便學生拉開使用，目前床櫃設置於一、二年級總計11個班級。

校長何麗珊說，希望孩子能躺著午休，這樣下午才能更有精神學習，未來也會在其他年級設置床櫃。近年來，大陸許多小學紛紛想改善午休環境，但大多都受限於教室空間，因此衍生出各種「午睡神器」，讓孩子們能睡得更舒服。

「午睡神器」超驚人！小學生終於不必趴著睡覺　拉開櫃子竟變小床

▲廈門金鷹小學在教室內設置床櫃，拉開後就變成一張張小床，學生能夠舒服躺著睡覺。（圖／翻攝自網路）


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