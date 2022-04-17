苗栗+5！　疫情再燒進1公司　員工「假日回新北」PCR確診

▲今（17）日苗栗縣新增5例確診個案，縣長徐耀昌也在臉書公布足跡。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

記者黃孟珍、蔡怡萍／苗栗報導

中央疫情指揮中心公告苗栗縣今（17）日新增確診5例，其中佳邦科技再衍伸2名（34668、34671），奇星精密工業公司也增1名（34670），而1例在新竹工作（34167）、1例轉出桃園市做疫調（34669），相關公共場域足跡皆已完成清消。

第1例案（34167）居住苗栗市、男性28歲Ct值未出，於新竹市工作，因平日搭乘火車通勤，近日出現症狀，自行於4月16日到大千醫院進行採檢後陽性確診。

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第2例案（34668）居住竹南鎮、女性54歲，Ct值17.1，為佳邦科技委外清潔公司之員工，因與確診者場域足跡重疊，故個案昨天晚上（4月16日）到重光醫院篩檢站採檢，於今日（4月17日）凌晨2點通報確診。

第3例案（34669）戶籍於獅潭鄉、男性44歲Ct值未出，平時生活圈在桃園市，未有本縣公共域場活動史，本案已轉出外縣市進行後續疫調。

第4例為（案34670）居住頭份市、男性30歲，Ct值16.8，任職於頭份市奇星精密工業公司，平時住在公司宿舍，假日會返新北市家（上次4月9日），因新北及苗栗疫情，以及近日有喉嚨痛、發燒等症狀，自行購買快篩檢驗為陽性，再自行到慈祐醫院做PCR篩檢，於昨天晚上10點通報確診。

第5例（案34671）居住頭份市、男性44歲，Ct值18.8，為佳邦科技本籍員工，因公司有出現確診，自行到重光醫院篩檢站採檢，於今日（4月17日）凌晨2點通報確診，以上個案相關足跡所涉公共場域皆已完成清消，疫調持續進行中。

苗栗縣衛生局也指出，今天早上8點接獲外縣市確診個案涉及苗栗縣足跡，及昨日公布案（33330）所涉足跡、公共場域已完成清消。另經疫調案（33328）無涉苗栗縣公共場域足跡。