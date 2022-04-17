屏東+14娛樂圈佔6例！　另有1家4口染疫…最小年紀1歲　　

▲屏東染疫關聯圖 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(17)日公佈14例縣內確診案，多數都與之前的確診案有關，從娛樂場所衍生的有6例，2案感染源仍在疫調及追溯中。17日共匡列382人採檢，有101人居家隔離，281人自主健康管理。

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縣府疫調指出，從娛樂場所衍生的6例中，案「33749」「33751」「33754」與天上人間有關，其中「33749」、「33754」曾於10日至醫院採檢為陰性，後來又與相關確診者接觸擔心染疫，二度至醫院採檢結果呈陽性。

可愛小吃部衍生新增2例案「33752」、「33753」為一對母子，他們10日與家人至萬丹廣安村東勢角福德祠參加流水席，與確診者案「31015」足跡重疊，15日接獲衛生局通知隔離採檢確診。四季紅小吃部也新增一例案「34221」。

有6例與其他確診個案相關，其中有一家4口案「34505」、「34506」、「34507」、「34508」因接觸家族親戚確診者而染疫，年紀最小僅一歲；另案「34509」為「34507」同住室友也接觸感染。案「33750」則接觸高雄確診個案，通知居家隔離前採檢確診。還有2案「34222」、「34504」感染源仍在疫調中。

確診者相關足跡包括麒珍燒臘、至麗土魠魚羹、百家珍小吃部、天然商行、石光見黃昏市場、竹田彬彬檳榔攤、九乘九文具專家-屏東民生店、太平洋百貨四樓、麥當勞-屏東自由店、內埔妙善宮、LuLu廚坊、洪士雄舞蹈學苑、龍泉活動中心、內埔地區農會、99百貨-中興店、7-11順越門市等，均已陸續進行清消作業。