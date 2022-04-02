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民眾闖總統府逼下台！斯里蘭卡急頒緊急狀態　軍警可任意捉人

▲▼斯里蘭卡示威。（圖／路透）

▲斯里蘭卡爆發示威後，總統拉賈帕克薩宣布全國進入緊急狀態，軍方也可以逮捕嫌疑人，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

斯里蘭卡因燃油與其他必需品嚴重短缺、斷電情況嚴重，自3月31日起爆發示威潮。隨後，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在4月1日宣布，斯里蘭卡將進入緊急狀態，並賦予軍方在沒有逮捕令的情況下，逮捕和拘留嫌疑人的權力。

▲▼斯里蘭卡示威。（圖／路透）

據路透社報導，抗議者31日聚集在總統拉賈帕克薩的住處外，手持鐵棍和鐮刀，推倒總統住處附近的圍牆，試圖闖入官邸要求拉賈帕克薩下台。他們縱火焚毀了多輛巴士、警車和軍車外，還與維安的軍警發生衝突。衛生部長朗布衛拉（Keheliya Rambukwella）透露，「事發當時，總統與其妻子都在家中」。

▲▼斯里蘭卡示威。（圖／路透）

在示威爆發後，當地警方動用高壓水槍、發射催淚瓦斯驅逐示威群眾，同時逮捕53名抗議人士，還在首都科倫坡（Colombo）及周邊地區實施宵禁，遏制抗議活動。截至目前為止，這起意外已造成至少1人身受重傷，另外還有包括當地記者在內的10人受傷。警方表示，有5名警察在此次事故中受傷。

▲▼斯里蘭卡示威。（圖／路透）

報導稱，由於歷任政府的管理不善，加上疫情嚴重打擊斯里蘭卡經濟，導致該國如今已嚴重缺乏外匯，不僅無法向外購買民生基本物資，還造成燃料、電力、天然氣短缺，全國加油站買不到柴油，巴士與主要營業車輛缺乏燃料，大眾運輸系統癱瘓，才點燃民眾怒火，進而爆發這次的示威潮。

▲▼斯里蘭卡示威。（圖／路透）

總統拉賈帕克薩在4月1日宣布，斯里蘭卡將進入緊急狀態，並賦予軍方在沒有逮捕令的情況下，逮捕和拘留嫌疑人，以維護公眾秩序，並維持生活與社區所需的供應和服務。政府表示，他們目前已向國際貨幣基金組織（IMF）求助，同時也在和印度、中國尋求新貸款。

▲▼斯里蘭卡示威。（圖／路透）

美國駐斯里蘭卡大使鄭智允（Julie Chung）在推特發文表示，「斯里蘭卡民眾有進行和平抗議、表達意見的基本人權。我正在密切關注局勢，希望各方在未來幾天能保持克制，帶來急需的經濟穩定，並為受苦民眾提供救濟。」

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