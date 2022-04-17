全台估將460萬人染疫？　陳時中曝比率「和香港、紐西蘭接近」

▲陳時中表示，台灣染疫率和香港、紐西蘭接近。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

專家推估全台20~30%感染，未來破百萬例，再加上疫苗接種覆蓋率，是否能達到群體免疫？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17日）表示，和香港、紐西蘭染疫率16%接近。

指揮官陳時中說，預估20~30%染疫率，現在可看到香港、紐西蘭染疫率16%，澳洲、新加坡20%，韓國30%、美國25%、法國42%，丹麥、北歐等國家達50%，「20~30%染疫概念就是460萬人染疫」，以台灣過去防疫經驗來看，基本上用香港、紐西蘭也好，15%染疫率當成一個比較大的可能性，在做基本規劃，應該是比較符合真正的需要。

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陳時中強調，但要看看整個這段時間，15天是一個比較需要密切觀察期，看是否有呈指數成長，都要特別注意。

另外，估算以香港或紐西蘭染疫率，是否接下來台灣會有460萬人感染？若有這麼多感染數，會持續縮短防疫相關政策跟隔離天數？陳時中表示，縮短門檻要看接下來居隔或在住院等檢驗天數，國外縮短現在到7天是比較普遍，有些縮到5天，有些甚至沒做到真正隔離，台灣要根據疫情做適當調整。

陳時中強調，也不是說一定會那樣，用韓國20、30%估算，覺得的跟可能的想像中不同，所以用15、16%來做整體因應計畫比較實際。