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社會 社會焦點 保障人權

民眾騎樓煮食不慎釀禍！高雄鹽埕火警延燒8戶　濃煙竄天吞街道

記者吳世龍、林冠吟／高雄報導

高雄鹽埕區興華街17日上午7點58分發生一起民宅火警意外！現場大量濃煙竄天，濃煙多到覆蓋整個街道，火勢更一度延燒8戶民宅，消防局獲報後也立即前往現場灌救，所幸火勢在1小時後順利撲滅。高雄市消防局代理局長王志平表示，起火點為興華街20號騎樓，初判起火原因應為住戶煮食不慎，呼籲民眾應注意用火用電安全。

▲▼高雄火警。（圖／記者吳世龍拍攝）

▲高雄鹽埕區興華街火警17日上午發生火警事故。（圖／記者吳世龍拍攝）

興華街17日上午發生民宅火警，火勢延燒迅速，波及8戶民宅，濃煙更一度瀰漫整個街道。高雄消防局獲報後，也在第一時間派出32部各式車輛與69名消防人員前往灌救，並在1小時後順利將火勢控制撲滅，但現場目前仍有殘火需要進一步處理。高雄市消防局代理局長王志平受訪時表示，這起火警所幸並沒有造成太大傷亡，僅有1名民眾為撲滅火勢，而有手腳輕微燒燙傷的情形，緊急送醫後並無生命危險。

▲▼高雄市消防局代理局長王志平。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市消防局代理局長王志平說明起火原因。（圖／記者吳世龍攝）

王治平指出，該起火警事故起火點為興華街20號騎樓，初步判斷起火原因應為住戶煮食不慎，並有在騎樓發現相關煮食器具，訪查當事人後，當事人也有表示在火警的第一時間就有初步滅火，因此才受有手腳輕微燒燙傷，呼籲民眾務必要注意煮食與用火用電的安全，尤其木造平房和鐵皮屋遇到火勢最容易擴大延燒。

▲▼高雄火警。（圖／記者吳世龍拍攝）

▲▼高雄火警。（圖／記者吳世龍拍攝）

▲▼高雄火警。（圖／記者吳世龍拍攝）

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