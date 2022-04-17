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連2天破千「還敢聚餐嗎？」　他果斷取消！專家：符合3條件可照舊

▲▼台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（圖／記者劉亮亨攝） 

▲現在還會與好友聚餐嗎？（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

若要與好友聚餐，很多人都會在幾個月前就先喬時間，不過隨著疫情升溫，就讓一名網友不禁好奇，原本就約好的聚餐，會因此取消嗎？貼文引發熱議，底下網友紛紛回應，「正常生活，有人有疑慮我也可以不去」、「會取消，或找有包廂的」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家會因為疫情取消原訂（定）的聚餐嗎」為題發文，提到出了社會後，好友們的時間就變得比以往難敲定，因此若要聚餐，大多會提前一、兩個月先說好。不過，最近疫情升溫，他坦言不會在此刻發起聚會，但如果是已經約好的呢？大家傾向取消還是照舊？

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▲▼三級警戒滿月西門町情況。（圖／記者周宸亘攝）

▲有網友坦言，只要一有疫情，他就不敢聚餐和內用。（示意圖／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，一票網友表示，「很久才見一次的會去，也可以改戶外座位喝咖啡或公園野餐」、「沒在擔心這個，昨天還跟朋友去看職棒」、「不會，正常生活，疫苗都打了，沒必要恐慌」、「人少一點的話是還好，多人宴會就不太會去」、「今年我生日一樣照訂餐廳」、「熱門餐廳還是很難訂耶，是不是大家都不怎麼怕了」。

不過也有許多網友坦言，「會欸，因為覺得又要捲土重來了，很煩」、「會，覺得還是暫時待在家好」、「確診和隔離都很麻煩，盡量不出去，吃飯外帶」、「只要一有疫情，就完全不敢聚餐和內用」、「家裡有高齡長輩加小孩，所以會選擇取消，能避就避」、「母親節的都取消了」、「取消，家裡有老人、小孩」。

此外，本站曾報導《本土744創新高！該取消聚餐旅遊？　林氏璧解答「這2種人」可照常》，很多人會問聚餐、國內旅遊是否該取消？對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，若已接種3劑疫苗，且本身又是50歲以下、沒有重症風險因子者可以照原計畫，「老實說啦，一兩個月後，搞不好更容易遇到病毒，現在還是相對比較少的時候。」

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