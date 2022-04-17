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疫情嚴峻全中運延賽　徐榛蔚致歉：不得已…盼未來開心復賽

▲疫情嚴峻致使全中運延後舉辦，花蓮縣長徐榛蔚在記者會上向全國致歉表示：「盼未來開心復賽」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

疫情嚴峻致使全中運延後舉辦，花蓮縣長徐榛蔚在記者會上向全國致歉表示：「盼未來開心復賽」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

因應新冠肺炎疫情持續延燒，花蓮縣政府針對16日確診人數召開說明記者會，縣長徐榛蔚除了說明花蓮縣做好萬全準備起動居家照護方案，更強調，疫情期間為保障選手、裁判及工作人員的健康安全，全中運不得已延賽，向大家致上最高的歉意！未來盼選手及加油團將帶著安心及開心的心情參與復賽。

縣長徐榛蔚首先向鄉親報告，花蓮縣目前居家照護人數為58人，其中開始視訊會診有46人，為妥善關懷居家照護之個案，花蓮縣政府也委由在地鄉鎮市公所統一發送防疫照護關懷包，內容包括口罩、快篩試劑、酒精體溫計、感染性垃圾袋、居家照護衛教單張、餅乾、麵條、館頭、衛生用品等，提供居家照護個案使用。縣府也將於4月18日至24日12時至19時在國軍花蓮總醫院設置快篩站，對於尚未完整施打三劑疫苗之鄉親，縣府於花蓮火車站設置疫苗施打站，呼籲18歲以上鄉親可於4月16日至17日、4月23日至24日14時至20時前往施打，保護自己、守護家人，

衛生局長朱家祥針對部立花蓮醫院群聚部分說明，經院方分析4月11日至13日曾赴部立花蓮醫院「家醫科」、「內科」、「體檢科」看診之民眾，呼籲請盡速前往門諾醫院進行快篩。

在居家照護服務方面，朱家祥表示，確診者及其同住者小於65歲無症狀或輕症感染者、無懷孕、無洗腎即為居家照護對象，將提供生活照護與醫療照護的服務，其中醫療照護包括視訊診療及取藥；生活照護包括由鄉鎮市公所發送防疫照護關懷包，內容包括口罩、快篩試劑、酒精、體溫計、感染性垃圾帶、居家照護衛教單張、餅乾、麵條、罐頭以及生活用品。在廢棄物清運部分為每周二將家用垃圾放入關懷包所提供的感染性垃圾袋中再交由清運人員處理。

▲疫情嚴峻致使全中運延後舉辦，花蓮縣長徐榛蔚在記者會上向全國致歉表示：「盼未來開心復賽」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥針對花蓮疫情向外界說明。

朱局長也提到，針對居家照護服務確診者、同住者解隔條件與居家隔離規範，確診者符合有症狀者退燒至少一天且症狀緩解以及距發病日或採檢日第10天以上之家用抗原篩檢陰性或家用抗原篩檢持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct值大於等於30者方可解除隔離並進行7天自主健康管理；同住者部分距同戶最後確診個案確診日滿10天且所有居家隔離者家用抗原篩檢均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並在解除隔離後持續進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。居家照護之確診者在隔離期間以電子圍籬進行管制、輔以雙向簡訊進行追蹤關懷等措施，並將手機保持開機，切勿調整為飛航模式。

教育處代理處長翁書敏說明，目前花蓮縣學校暫停實體上課狀況有四維高中確診班級、海星高中確診班級、吉安國中確診班級、花蓮縣波斯頓國際實驗教育機構、秀林鄉立幼兒園銅門分班，針對花蓮縣立高中以下學校確診之學生，教育處也將提供健康關懷、心理關懷及學習關懷；有共計10家補教業仍陸續進行採檢作業，補習班停課共計有15家。
 

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