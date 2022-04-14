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高雄男4度酒駕！　拒攔查催油門還嗆「我要上班啦」

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名溫姓男子（31歲）12日酒後騎車上路，因未戴安全帽遭警方攔截盤查，但他不停車還加速逃逸，警方見狀立刻鳴笛並喝令停車，這時溫男還回頭嗆說「我要上班啦」，經酒測後酒測值0.31毫克超標，警方查出溫男有3次酒駕前科，訊後依公共危險罪移送偵辦。

▲▼溫姓男子日前酒後騎車，因沒戴安全帽遭警盤查，他不但不停車還嗆警說要上班啦，警方還查出他已有3次酒駕的前科，訊後依公共危險罪移送偵辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲溫姓男子日前酒後騎車，因沒戴安全帽遭警盤查，他不但不停車還嗆警說要上班啦，警方還查出他已有3次酒駕的前科，訊後依公共危險罪移送偵辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山分局梓官分駐所員警12日凌晨1時許，執行巡邏勤務行經梓官區光明路一帶，發現溫姓男子騎乘機車未戴安全帽，立刻上前攔查。但溫男發現員警尾隨其後，不但不停車還加速逃逸，員警見狀立刻鳴放警笛，並上前喝令停車。

這時，溫男卻突然回頭向員警說：「我要上班啦」，繼續往前繼續行駛約莫100公尺，才在公司門口停下。

▲▼溫姓男子日前酒後騎車，因沒戴安全帽遭警盤查，他不但不停車還嗆警說要上班啦，警方還查出他已有3次酒駕的前科，訊後依公共危險罪移送偵辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警詢問他為何不停車受檢，溫男才坦承前一晚有喝酒，隨後配合實施測，酒測值達0.31毫克，超過標準值，警方查出，溫男已有3次酒駕的紀錄，加上這次已是第4度酒駕，將依無照駕駛及拒絕接受稽查逃逸等違規製單舉發，並在訊後依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

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