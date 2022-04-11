　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士男擁毒遭攔查心虛...催油門撞展示中心！勇警遭拖行忍痛壓制

▲劉男違停遭警盤查駕車逃竄撞壞展示落地窗。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲劉男違停遭警盤查駕車逃竄自撞展示落地窗。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

32歲劉姓男子11日凌晨駕車違規停車，員警上前勸導並查證身份，但劉男因攜帶毒品而虛，假裝配合卻突踩油門逃逸，員警遭劉男車輛拖行數公尺，並衝撞至某汽車展示中心落地窗玻璃破碎毀損才停住，員警負傷奮勇壓制劉男，當場起獲安非他命6包、毒品果汁包及毒品神仙水等物，全案依毒品、妨害公務及傷害等罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲賓士車也撞得面目全非。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲賓士車也撞得面目全非。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

桃園市政府警察局保安警察大隊第一中隊員警於今日1時0分許，執行巡邏勤務，於桃園市桃園區中山路見劉姓男子駕駛賓士車輛違規停車，員警遂上前勸導並查證身分，攜帶有毒品心虛的劉男，假意佯裝配合員警查察，卻突踩油門逃逸，員警遭劉男車輛拖行數公尺，並衝撞至桃園區中山路某汽車展示中心前，致該展示中心落地窗玻璃破碎毀損。

▲▼員警負傷合力壓制逮捕欲竄逃劉男。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲▼員警負傷合力壓制逮捕欲竄逃劉男。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

▲▼員警負傷合力壓制逮捕欲竄逃劉男。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

因情勢緊急，員警顧不得傷勢立即狂追拉開門逃竄的劉男，並合力奮勇壓制劉男，並於所駕車輛起獲安非他命6包、毒品果汁包3包及毒品神仙水2瓶等物，追捕過程中造成員警多處擦挫傷及輕微腦震盪，所幸經診治後尚無大礙，全案依毒品危害防制條例、妨害公務罪及傷害等罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

►想跟拐拐一樣性感，超簡單！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
被控「脫光光撩人夫」　她宣布參選鄉長
玄彬孫藝真婚禮高清照曝光！　「重回定情地」度蜜月
全台「增14校停課」累計237所！　學生確診破2085例
丫頭找回「初見老公那天」　發現驚人巧合嚇歪了
天上人間姊妹店曝！這小吃部4確診　老司機揭「極樂微風」：就是
快訊／台南曝確診+6足跡　菜市場、7-11、麥當勞
快訊／涉搶大甲媽轎爆流血衝突　警拘提地虎堂主與辣妻
最新網路民調輾壓陳時中　羅智強感謝網友：我應該是做對了什麼！
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉搶大甲媽鑾轎爆流血衝突　警緊急拘提地虎堂主及辣妻

天上人間姊妹店曝！這小吃部4確診　老司機揭「極樂微風」：就是爽

獨／「鼻血男」現身！狂嗑400顆蛤蠣成VVIP　羞喊：這次不吃麻油鍋

賓士男擁毒遭攔查心虛...催油門撞展示中心！勇警遭拖行忍痛壓制

驚險瞬間！龜山島航道突竄「2顆人頭」　賞鯨船緊急迴避

雞排妹這動作糗了！夜會保時捷男被直擊　IG「解謎」遭求償10萬

避免搶轎擦槍走火　嘉義雲林警方崙仔橋上交接「護轎」勤務

長髮女買午餐遭跟蹤　霸氣男友追下樓！陌生男狂跳針：我找朋友

快訊／代操外匯保證金「5年吸30億」　寰宇龍騰董座遭11路搜索

台南下營夜市翻桌男慘了！強收攤商費打62歲伯　警建請檢方羈押

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

黑柴「舌頭卡進球」狂流口水　腫成烏魚子...醫：再晚會壞死

快訊／涉搶大甲媽鑾轎爆流血衝突　警緊急拘提地虎堂主及辣妻

天上人間姊妹店曝！這小吃部4確診　老司機揭「極樂微風」：就是爽

獨／「鼻血男」現身！狂嗑400顆蛤蠣成VVIP　羞喊：這次不吃麻油鍋

賓士男擁毒遭攔查心虛...催油門撞展示中心！勇警遭拖行忍痛壓制

驚險瞬間！龜山島航道突竄「2顆人頭」　賞鯨船緊急迴避

雞排妹這動作糗了！夜會保時捷男被直擊　IG「解謎」遭求償10萬

避免搶轎擦槍走火　嘉義雲林警方崙仔橋上交接「護轎」勤務

長髮女買午餐遭跟蹤　霸氣男友追下樓！陌生男狂跳針：我找朋友

快訊／代操外匯保證金「5年吸30億」　寰宇龍騰董座遭11路搜索

台南下營夜市翻桌男慘了！強收攤商費打62歲伯　警建請檢方羈押

LV萬元手鍊藏善心　Virgil Abloh最後設計遺愛人間

主播夫妻+1！詹可旬甜蜜宣布「I said yes」　求婚現場照曝光了

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生深夜崩潰　她驚憶：連吃5天生菜

三大名師推薦熱門潛力股！綠電、汽車零組件大廠　5檔各擁題材

女鄉代被控脫光光撩夫！今宣布參選鄉長：選民未否定我的付出

「清水鯊很大 歸剛欸iPhone」免費體驗5GxAR大型表演秀還抽iPhone 13

蔡易餘支持翁啟惠繼續捍衛名譽　查案監委盼外界不要政治化看待

A3共構案啟動招商　周圍新案價「先蹲後跳」站上6字頭

陽明海運首季營收破千億創新高　5艘新船今年到位挹注營運

有雷！《咒》朵朵到底有沒有死？　導演柯孟融親解「給明確答案」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

「看到天燈真的很賭爛！」　平溪人50年家被燒光

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

低胸正妹入住「沒帶行李」！警揪極樂旅店

龜山島航道突竄「2顆人頭」　賞鯨船急迴避

21歲BMW男痛打50歲單車伯　只因他回「這句話」

嘉義騎士突迴轉慘遭2車夾擊！現場慘狀曝

他裹白被單慘死　小40歲嫩妻狂說謊藏驚人隱情

天道盟搶千億核電工程　撂砍包商...小弟全扛了

男遭抓包沒身心障礙證　竟推開柵門將車開走

罵吳宗憲等3人　館長自嘲嘴賤下場曝

即／高雄工廠冰櫃不明冒煙　他一掀開驚見妻陳屍

屏東「天上人間」多好玩？5原因讓人進去不想出來

更多熱門

相關新聞

桃園自小客撞護欄　倒楣騎士追撞噴飛又遭撞

桃園自小客撞護欄　倒楣騎士追撞噴飛又遭撞

27歲莊姓男子10日上午駕駛自小客車行經桃園市中壢區環中東路與昆明街口時，因觀看導航分心而自撞紐澤西護欄，造成後方騎機車的34歲楊姓男子反應不及追撞倒地，整個人噴飛後接著又被後方由29歲粘姓女子所駕自小客再撞擊衝推數公尺才煞停，造成身體骨折及多處擦挫傷，所幸無生命危險，相關肇事原因將有待進一步調查釐清。

永康巡警鷹眼起獲毒品

永康巡警鷹眼起獲毒品

即／台65線砂石車失控「騎上分隔島」

即／台65線砂石車失控「騎上分隔島」

即／台61線南下176K大貨車撞護欄！回堵2公里　

即／台61線南下176K大貨車撞護欄！回堵2公里　

台南自小客猛撞路燈　駕駛送醫不治

台南自小客猛撞路燈　駕駛送醫不治

關鍵字：

賓士毒男違停心虛竄逃自撞負傷逮捕

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！對中6數字免費住飯店

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　爸媽泡奶時太大意

狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽驚呆

總病例數破600創新高！本土狂燒+439

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

趕迎大甲媽鑾轎！騎士迴轉遭好友撞斃

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

5個月女嬰被家犬咬死　媽：所有狗都危險

是感冒or確診了？醫1張圖秒懂「關鍵差異」

快訊／新北最新足跡　麥當勞、火鍋店、KTV、健身房

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

「看到天燈真的很賭爛！」　平溪人50年家被燒光

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面