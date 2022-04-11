賓士男擁毒遭攔查心虛...催油門撞展示中心！勇警遭拖行忍痛壓制

▲劉男違停遭警盤查駕車逃竄自撞展示落地窗。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

32歲劉姓男子11日凌晨駕車違規停車，員警上前勸導並查證身份，但劉男因攜帶毒品而虛，假裝配合卻突踩油門逃逸，員警遭劉男車輛拖行數公尺，並衝撞至某汽車展示中心落地窗玻璃破碎毀損才停住，員警負傷奮勇壓制劉男，當場起獲安非他命6包、毒品果汁包及毒品神仙水等物，全案依毒品、妨害公務及傷害等罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲賓士車也撞得面目全非。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

桃園市政府警察局保安警察大隊第一中隊員警於今日1時0分許，執行巡邏勤務，於桃園市桃園區中山路見劉姓男子駕駛賓士車輛違規停車，員警遂上前勸導並查證身分，攜帶有毒品心虛的劉男，假意佯裝配合員警查察，卻突踩油門逃逸，員警遭劉男車輛拖行數公尺，並衝撞至桃園區中山路某汽車展示中心前，致該展示中心落地窗玻璃破碎毀損。

▲▼員警負傷合力壓制逮捕欲竄逃劉男。（圖／桃園市警局保安大隊提供）

因情勢緊急，員警顧不得傷勢立即狂追拉開門逃竄的劉男，並合力奮勇壓制劉男，並於所駕車輛起獲安非他命6包、毒品果汁包3包及毒品神仙水2瓶等物，追捕過程中造成員警多處擦挫傷及輕微腦震盪，所幸經診治後尚無大礙，全案依毒品危害防制條例、妨害公務罪及傷害等罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。