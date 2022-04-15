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社會 社會焦點 保障人權

運將違停爆打闆娘　掏錢求和不成「直挺挺正面仆街」...反控傷害

▲俯趴式CPR示意圖。（圖／記者嚴云岑攝）

▲運將當街打人後求和失敗，竟上演仆街戲碼反控對方傷害。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市八德路日前發生一起計程車違停糾紛，黃姓運將不滿服飾店陳姓老闆娘拍照舉發，發生肢體衝突後自知理虧，掏2千元求和失敗，反而指控陳女打到他腦震盪跌倒，臉朝下摔地，門牙也摔斷了，陳女傻眼坦承，確有打到黃男頭部，但黃是在雙方停手後，才突然直挺挺地倒下，台北地檢署調查後，不採信黃男指控，15日只依雙方身上的其他傷勢，各依傷害罪起訴。

黃姓運將是在2月18日下午1點半左右，開計程車代送貨品到中崙市場附近時，把車暫停在巷弄轉角附近，經營服飾店的陳姓闆娘不滿門口遭佔，拿著手機準備拍照檢舉違停時，黃男剛好送完貨回來看到，從後方拍了陳女右背一下。

陳女突遭襲擊，轉頭就與黃男發生爭執衝突，陳女丈夫聽到聲響趕到店門口查看，此時黃男恢復理智，當場要向陳女道歉，陳女不接受打人說聲對不起就算了，黃男再掏出2千元希望和解，陳女仍堅持要打電話報警。

說時遲，那時快，黃男突然就在路邊，雙手握拳各貼在左、右胸口，整個人筆直地往前傾倒地上不動，陳女和丈夫看著黃男突然仆街也嚇傻，等到警方獲報到場，通知救護車把黃男送醫。

黃男事後拿著驗傷單聲稱，他被陳女打到腦震盪，因此突然暈厥摔倒，導致下唇、下巴都有撕裂傷，門牙也有缺損，陳女喊冤，黃男是在雙方停手後一段時間突然「直挺挺倒下」，傷勢和她無關。

檢察官細究醫院驗傷單並無提到黃男有腦震盪情形，認為無證據顯示黃男的暈厥和肢體衝突有因果關係，不過因為陳女承認在混亂中可能揮手打到黃男頭部，導致鈍傷，黃男也造成陳女背部鈍傷，因此仍依傷害罪嫌將2人都提起公訴。

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