出現首例兒童重症！羅一鈞揭4大警示症狀：注意抽搐、意識不清

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布一口氣增加10例中重症個案，當中1人重症，就是新北傳出重症送醫的2歲幼童，沒有接種疫苗，出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，四大症狀包含喉嚨痛、流鼻水/鼻塞、咳嗽、發燒，而相關警示徵兆包含喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清/抽搐、皮膚/嘴唇/指甲床發青。

羅一鈞表示，今日新增10例中重度以上個案，有1例重症，是未滿5歲幼童，4/14早上採檢、傍晚比較嚴重症狀、晚上確診，住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器，藥物則用上類固醇、免疫調節劑、無慢性病史。指揮中心指揮官陳時中也證實，該案就是新北市2歲重症童。

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羅一鈞提醒，一般常見四大症狀就是咳嗽、流鼻水/鼻塞、發燒、喉嚨痛，特別要注意小朋友可能有抽蓄或是意識不清等 腦炎全身性感染警示徵兆，若有呼吸困難可能有肺炎，急性胸口痛悶也代表可能影響心肺功能，冒冷汗、嘴唇發青可能有休克缺氧，要特別留意，立刻打119通報。

▲指揮中心4/16公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/16公布新增10例本土中重度以上個案說明。（圖／指揮中心提供）

