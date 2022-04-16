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LIVE／新北單日暴增434例　侯友宜最新說明

記者呂晏慈／新北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布新增1199例本土病例，個案分佈19縣市，其中以新北434例最多，其次分別為台北206例，新北市長侯友宜將於15時召開記者會，說明防疫最新進度。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲▼侯友宜說明4/8新北市最新疫情。（圖／翻攝ETtoday直播）

▲新北市長侯友宜。（資料照／翻攝ETtoday直播）

指揮中心表示，今日新增之1199例本土病例，為575例男性、623例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今3月31日至4月16日，其中包含672例為無症狀感染。

個案分佈為新北市（434例），台北市（206例），桃園市（159例），基隆市（92例），高雄市（60例），花蓮縣（55例），台中市（40例），宜蘭縣（39例），台南市（29例），彰化縣（16例），新竹縣（15例），苗栗縣及屏東縣（各12例），新竹市（10例），台東縣（7例），雲林縣及南投縣（各5例），嘉義市（2例），嘉義縣（1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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