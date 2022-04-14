新店央北社區長照機構啟用　侯友宜：打造區域醫動養聚落願景

▲新店央北社區長照機構啟用，侯友宜：打造長者安居生活。（圖／新北市衛生局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動願景工程銀杏計畫，第一處選定新店央北社宅為開端，結合社區長照機構、復健復能多科別醫療服務、托嬰托幼、身障照顧及即將啟用的心理衛生中心等社會資源，形成具體而密實的照護網絡。

市長侯友宜今（13日）出席啟用儀式時表示，臺灣正步入高齡化社會，新北市老年人口更是全台之冠，平均每月增加近3000人，如何為讓老人在自己熟悉的社區安心生活，成為政府必須面對的問題。

▲打造區域醫動養聚落亮點的願景，讓新店央北社會住宅成為全國的新標竿。

侯友宜說，新北市打造「區域醫動養聚落」的願景，與天主教耕莘團隊合作，讓新店央北社會住宅成為全國新標竿，也是「醫動養」典範的展現，透過一體規劃的多元服務，結合長照、醫療資源，給予長者最完善的照顧。

衛生局表示，天主教耕莘團隊與市府合作共創外展服務，縮短服務差距、主動觸及最需要的服務民眾，並強化社區關懷與回饋，從湯泉美地到十四張站，都能就近選用周全且暖心的服務，塑造優質的在地醫動養園區。

衛生局指出，2025年新北市將完成百家社區長照機構，並持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡，推動周延且可近的醫養設施，希望在超高齡社會來臨之際，完善整體社區照顧模式，讓長者能夠在地安老。

▲新北願景工程銀杏計畫，央北社區長照機構及診所啟用。

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