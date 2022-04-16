本土破千例新北不公布確診者足跡　民眾喊話：公布才知道哪裡危險

▲新北市長侯友宜主持防疫記者會。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續延燒，確診數快速攀升，其足跡也遍及，新北市政府昨（15日）開始不再公布足跡，這讓許多新北市民不滿表示，不公布足跡將讓民眾無所適從，不知如何判斷自己要不要快篩，新北市政府則認為，以目前的確診數、傳播速度，應該是處處都要有防疫意識。

針對停止公布足跡的政策，民眾紛紛在新北市政府「我的新北市」粉絲專頁下留言，表示「市民有知的權利，請公佈足跡，不要擺爛」、「有公佈大家才能知道自己要不要快篩，早點發現早點自主管理啊」、「請公布確診者足跡」；也有民眾呼籲「不公布足跡，至少要知道哪個區域」。

對此，「我的新北市」粉絲專頁則表示，隨著本土確診個案急速攀升，社區感染已經呈現多點傳播，確診個案足跡遍及各個生活領域，現在公佈的確診案例，經過發病、確診到公佈，都已經經過了幾天，強調Omicron病毒傳播速度非常快速，因此當個案數達千人以上時，足跡不代表只有哪裡有風險，而是處處都要有防疫意識，否則市民朋友可能誤以為沒有足跡就安全。因此國內單日新增確診數達千人以上，不再公布足跡。

新北市長侯友宜昨召開防疫記者會時表示，跟病毒共存，就要看全世界趨勢，如韓國、日本、新加坡，確診數已經不是重點，而是中重症，保有醫療量能才能安然度過這波疫情，新北未來也將調整步伐，包括簡化疫調、縮小匡列、不再公布足跡，而是做好個人健康觀測，落實做好症狀管理，才是最重要的方式。

▼民眾呼籲新北市政府公布確診者足跡。（圖／翻攝我的新北市粉專）