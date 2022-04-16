疫情延燒18縣市、444所園校停課　單日確診+119總數近2千人

▲今天本土學生再傳113例確診，圖為日前桃園市環保局進行清消作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（16日）本土單日再度暴增1199例確診，連續兩天確診超過千例，而各級學校確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，今天本土學生新增113例，連續3天確診破百，總數也逼近2千人，另因疫情關係，全台共有18縣市、444所園校停課，較昨天新增32所。

本土疫情持續延燒，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共新增115例，其中2例為境外移入大專生，其餘113例為本土學生，雖然單日確診數未再創新高記錄，但已經連續3天本土生確診破百，也讓本土學生確診數突破1900人。

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根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天1855例，今天來到1968例，新增113例，包括大專校院新增23例、高中30例、國中10例、小學42例、幼兒園8例，1968例當中，包括 536例為本土大專校院生，高中生310例、國中生231例、國小生661例，還有230例幼兒園生。

▲今天本土學生新增113例，總數已經逼近2千例。（圖／教育部提供）

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增2例，1例為境外大專校院學生，另一例為國小，也讓確診總數來到672例，其中大專校院學生618例，境外移入高中生43例、國中生1例、國小生8例與2例幼兒園。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、444所園校，採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增32所，444所園校包括幼兒園73所、國小182校、國中58校、高級中等學校83校、大專校院48校。