　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情延燒18縣市、444所園校停課　單日確診+119總數近2千人

▲桃園市教育局今天公布，中原國小、銘傳大學分別有1名學生確診，將分別停課6至10天，圖為環保局在龜山區楓樹國小進行清消作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲今天本土學生再傳113例確診，圖為日前桃園市環保局進行清消作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（16日）本土單日再度暴增1199例確診，連續兩天確診超過千例，而各級學校確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，今天本土學生新增113例，連續3天確診破百，總數也逼近2千人，另因疫情關係，全台共有18縣市、444所園校停課，較昨天新增32所。

本土疫情持續延燒，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共新增115例，其中2例為境外移入大專生，其餘113例為本土學生，雖然單日確診數未再創新高記錄，但已經連續3天本土生確診破百，也讓本土學生確診數突破1900人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天1855例，今天來到1968例，新增113例，包括大專校院新增23例、高中30例、國中10例、小學42例、幼兒園8例，1968例當中，包括 536例為本土大專校院生，高中生310例、國中生231例、國小生661例，還有230例幼兒園生。

▲▼今天本土學生新增113例，總數逼近2千例。（圖／教育部提供）

▲今天本土學生新增113例，總數已經逼近2千例。（圖／教育部提供）

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增2例，1例為境外大專校院學生，另一例為國小，也讓確診總數來到672例，其中大專校院學生618例，境外移入高中生43例、國中生1例、國小生8例與2例幼兒園。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、444所園校，採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增32所，444所園校包括幼兒園73所、國小182校、國中58校、高級中等學校83校、大專校院48校。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
首例兒童新冠重症　台大醫提醒4狀況「馬上送醫」
波神巧巧快篩陽性！「打電話一早上」求不到醫療資源
新制上路桃園首例！西門國小10班13生確診「停課10天」
這家鹽酥雞9客人染疫　老闆崩潰說話了
本土+1199例！　19縣市「78張足跡」懶人包一次看
今晚迎雨！再涼3天「這2天雨更多」　回暖時間出爐
國家警報沒響！台東多處炸巨響「上下搖一下」網嚇壞
快訊／俄羅斯宣布制裁英國首相強生！　外交、國防大臣也列黑名單
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首例兒童新冠重症　台大醫提醒4狀況「馬上送醫」：最憂引發腦炎

疫情延燒18縣市、444所園校停課　單日確診+119總數近2千人

新制上路桃園首例！西門國小10班13生確診　緊急通知停課10天

警報沒響！台東多處炸巨響「上下搖一下」　網嚇壞：震很大

本土+1199例！　19縣市「78張足跡」懶人包一次看

親戚酸嗆「爸爸不讀書才做工」　妹子霸氣喊：以他為榮！網讚爆

2傳播鍊持燒延台南！恐怖宜蘭進香團+8　4人衝阿妹演唱會確診

嘉義市+2！30多歲女北部旅遊染疫　小橘子幼兒園新增1確診

快訊／台中5人到高雄加盟展全染疫　成功嶺新兵...入伍1天就確診　　

連3天有確診足跡！左營這家鹽酥雞9客人染疫　老闆崩潰說話了

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

許瑋甯罕見放閃邱澤「會一直這麼甜蜜！」　讚他是「好先生」：我們是要走到很久的！

男子騎腳踏車進停車場　從包拿車牌感應超搞剛

消防員任務回來見早餐被偷吃！　調監視器抓凶手竟是「歐告內賊」

首例兒童新冠重症　台大醫提醒4狀況「馬上送醫」：最憂引發腦炎

疫情延燒18縣市、444所園校停課　單日確診+119總數近2千人

新制上路桃園首例！西門國小10班13生確診　緊急通知停課10天

警報沒響！台東多處炸巨響「上下搖一下」　網嚇壞：震很大

本土+1199例！　19縣市「78張足跡」懶人包一次看

親戚酸嗆「爸爸不讀書才做工」　妹子霸氣喊：以他為榮！網讚爆

2傳播鍊持燒延台南！恐怖宜蘭進香團+8　4人衝阿妹演唱會確診

嘉義市+2！30多歲女北部旅遊染疫　小橘子幼兒園新增1確診

快訊／台中5人到高雄加盟展全染疫　成功嶺新兵...入伍1天就確診　　

連3天有確診足跡！左營這家鹽酥雞9客人染疫　老闆崩潰說話了

桃園庇護工場結合商圈行銷母親節商品　支持身障朋友就業

喵星人「頭被狗含住」只露無奈臉　他PO各種「爆笑有愛照」萌暈網

林俊易成為今天勝出關鍵　麟洋配領軍土銀明天和亞柏太報爭冠

首例兒童新冠重症　台大醫提醒4狀況「馬上送醫」：最憂引發腦炎

疫情延燒18縣市、444所園校停課　單日確診+119總數近2千人

台北大同分局偵查隊確診再+1　基層不滿PO文「不顧同仁死活」

南韓執政黨提案廢「檢方偵查權」！　檢察總長震怒：先彈劾我吧

烏軍毛毛部隊登場！「子彈」穿梭戰場英勇排雷　認真工作模樣曝光

「龍岡米干節」水花火舞慶典　17日進行火舞為主題「火把節」

領軍海神封王在即　胡瓏貿：想把「職業精神」帶回台灣

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

本土1199例分布19縣市　新北最多

25歲AV女優宣布「來台長住」！

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

快訊／首見「未滿5歲幼童重症」！中重症再暴增10例

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

快訊／部花感染源快找到了　「這三科」患者全染疫

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

9月有99萬本土病例？指揮中心回應了

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

高雄+58！5大張海量足跡曝　2人狂歡唱整夜確診

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

快訊／今增重症個案是新北2歲重症童

國道尖銳物噴滿車道　熱心長髮哥手工排除

更多熱門

相關新聞

台南確診個案+28　全校停課2校+1園

台南確診個案+28　全校停課2校+1園

台南市長黃偉哲公布16日新增28名確診個案，台南市停班停課經教育局統計4月16日截至下午4時，暫時停止實體課程的學校及班級數據如下：

即／花蓮全縣停課　仍有1師5生確診

即／花蓮全縣停課　仍有1師5生確診

8760人染疫！4縣市一夜變色「確診地圖曝光」

8760人染疫！4縣市一夜變色「確診地圖曝光」

萬一「你是家中、公司首例」　醫喊話：別自責

萬一「你是家中、公司首例」　醫喊話：別自責

412所園校停課、單日確診+136再創新高

412所園校停課、單日確診+136再創新高

關鍵字：

確診個案教育部本土停課

讀者迴響

熱門新聞

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

鳳梨「有其他床伴」辣女友首正面回應

本土1199例分布19縣市　新北最多

25歲AV女優宣布「來台長住」！

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

快訊／首見「未滿5歲幼童重症」！中重症再暴增10例

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

王思佳發聲挺病毒共存「4句話嗆爆1種人」！

快訊／部花感染源快找到了　「這三科」患者全染疫

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

9月有99萬本土病例？指揮中心回應了

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

更多

最夯影音

更多
徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」
陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面