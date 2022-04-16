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8760人染疫「確診地圖曝光」！陳時中：疫情規模不是我們所關心的

0416確診地圖

▲有4縣市一夜變色，可點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）

網搜小組／劉維榛報導

今（16）日再竄1199例，分布於19縣市。疾管署「本土病例地圖分布」顯示，苗栗、彰化、南投、台東一夜變色，目前最嚴重仍是新北2806例及桃園1376例與北市1313例。對此，指揮官陳時中強調，疫情規模不是我們所關心的，關心的還是減災、疫苗施打、藥物整備、輕重症分流順暢等，才是我們積極在做的事情。

今日個案分佈新北市434例，臺北市206例，桃園市159例，基隆市92例，高雄市60例，花蓮縣55例，臺中市40例，宜蘭縣39例，臺南市29例，彰化縣16例，新竹縣15例，苗栗縣及屏東縣各12例，新竹市10例，臺東縣7例，雲林縣及南投縣各5例，嘉義市2例，嘉義縣1例。

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值得注意的是，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增10例中重度以上個案，有1例重症，是未滿5歲幼童，4/14早上採檢、傍晚比較嚴重症狀、晚上確診，住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器，藥物則用上類固醇、免疫調節劑、無慢性病史。

「本土病例地圖分布」從1月1日統計今，共有8760人染疫，新北2806例最為嚴重，桃園與北市也皆破千例，分別為1376例與1313例，而一夜變色的4縣市為台東（60例）、苗栗（57例）、彰化（57例）、南投（13例）。

外島部分，僅連江縣和澎湖縣顯示0確診，不過澎湖縣政府稍早表示，一名來自台灣本島女性陽性案例，該女性已打滿3劑疫苗，15日從自台灣本島至澎湖，因出現發燒喉嚨痛症況，16日凌晨5點至三總澎湖分院急診，經醫師診治PCR Ct值17.9，目前生命徵象穩定，預計收療負壓隔離病房。

▲（圖／ETtoday直播）

▲陳時中認為，目前關注減災、疫苗施打、藥物整備、輕重症分流是否順暢。（圖／ETtoday直播）

指揮中心今日召開記者會，被問及專家推估「9月會累積99萬本土案例，可能有1200到7000人死亡」一事，陳時中表示，專家的推估與指揮中心的預測並不一致，且大家都有各自的模型算法，因此是否準確，還需持續觀察。

另外，台大公衛教授詹長權在臉書文表示，目前防疫目標不是清零，而是感染越低越好，而當防疫目標不再是清零時，要不要再看確診數字或開疫情說明會，都要列入考慮，建議政府多花時間推動防疫政策，包括告知民眾社區、邊境解封措施，同時也建議以檢測代替隔離，並進行3種檢測，像是廣泛且持續的滾動式PCR及抗原快篩、社區廢水中進行新冠病毒核酸監測及持續做病毒基因定序等。

對於學者建議，陳時中則回應，學者講的很有道理，但之前他也說過，疫情規模不是我們所關心的，關心的還是減災、疫苗施打、藥物整備、輕重症分流順暢等，才是我們積極在做的事情。

4月本土病例統計（截至今日共7732例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例
►4月8日+384例
►4月9日+442例
►4月10日+431例
►4月11日+439例
►4月12日+551例
►4月13日+744例
►4月14日+874例
►4月15日+1209例
►4月16日+1199例

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