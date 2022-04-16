國道「不明尖銳物」噴滿車道　熱心長髮哥手工排除「後車全幫擋」

▲熱心的長髮哥在國道上，清除噴了滿地的不明尖銳物。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

記者林彥臣／綜合報導

國道1號台南仁德北上路段，日前發生不明尖銳物噴滿車道，造成3線全部回堵的狀況，不過一位網友的行車紀錄器，卻記錄下了一位熱心長髮哥，下車走到內側車道的紐澤西護欄旁，將車道上的掉落物全部清除，而後車不僅耐心等候，還很有默契地主動擋住更後面的車流，讓長髮哥可以安全地幫大家排除障礙。

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▲障礙排除後，向後車比了一個讚。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



網友於15日，將影像PO上了臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，只見熱心的長髮哥下車，將黑色的不明掉落物，一個一個撿拾起來，然後丟在紐澤西護欄中間的樹叢暫時存放，再向後面的車輛雙手比讚，表示狀況已經排除。

▲另一位網友，提供了另一個角度的排除過程。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



網友對此表示，「祝福好心人一生平安」、「沒有撿也過不去，後面幾台也是好心人士，幫忙打雙黃燈，給個讚」、「這個不撿真的會出事會死人的」、「雖然很危險，但如果沒有人處理是更危險...」、「最前端的駕駛還幫他擋車，大家都很熱心」。

熱心長髮哥本人也在留言中回應表示，「哈哈謝謝大家，我是想說，弄一弄大家也不用塞的那麼幸苦，就盡一份力量」。

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