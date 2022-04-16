台大確診者10日足跡曝光！學生哀嚎「全校園都有了吧」

▲台大再傳出有學生確診，足跡幾乎遍佈全校。（圖／記者張一中攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，台大也不例外，繼本週四（14日）傳出多名學生確診，昨天（15日）也再傳出法律學院、女生宿舍有人確診，而根據校方公布的10日內確診者校內足跡，從總圖、法律學院圖書館、第一活動中心、女生宿舍、共同教學館等都有，就有學生哀嚎說：「基本上是全校園都有了吧」。

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▲▼台大公布確診者足跡。（圖／翻攝自《Dcard》台大看板）

本土疫情持續升溫，校園確診個案也是連環爆，根據教育部統計資料，截至昨晚為止，本土學生新增136例確診個案，再度刷新單日新高記錄，也是連續兩天確診破百，另因疫情關係，全台共有18縣市、412所園校停課，較昨天新增47所。

而台大校園確診也是連環爆，繼清明節連假有2職員確診，台大在週四傳出4名農化系學生確診，昨天再傳出台大法律學院透過電子郵件通知一名大學部學生採檢確診，還傳出昨天傍晚女宿舍有人被防疫車載走。

而網友也在網路社群《Dcard》台大看板PO出校方公布的10日內確診者校內足跡，時間從4月7日到13日，足跡包括台大總圖二樓與自習室、法律學院圖書館、第一活動中心一樓、綜合教學館三樓、霖澤館四樓、動物醫院二樓與地下室、普通教學館、共同教學館等處。

▲▼台大公布確診者足跡。（圖／翻攝自《Dcard》台大看板）

而該文也引發網友熱議，網友感嘆留言指「基本上是全校園都有了吧」，另名網友直接回覆「確實、好壯觀」，更有已經被隔離的網友留言：「我今天被隔離了、哭哭」。

對此，台大則重申，本校教職員工及學生若有確診情形，校方不會特別公布個別確診案例，一切以指揮中心發佈訊息為主。