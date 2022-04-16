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北上拿藥被誤匡「強迫住防疫旅館」！她吞30顆藥：寧願住精神病院

▲▼ 。（圖／提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲人員強硬帶她去住防疫旅館。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

一名在高雄八大行業上班的女網友表示，PCR檢測為陰性，但得居家自主管理，平常有在服用精神方面的藥物，藥快沒了必須北上拿藥，坐高鐵前也有徵求衛生署同意，怎料到台北後，竟被匡列為自主隔離對象，還被強迫住進防疫旅館，她氣炸「根本是誤匡」，怒吞30顆精神藥，「寧願住精神病院」。

女網友在爆料公社發文，5日在大帝國上班，衛生所突然來訪，要求所有人到醫院PCR，她的檢測結果為陰性，但得在家自主管理，由於她有精神方面的問題，藥快沒了，必須坐高鐵北上拿藥，出發前也有徵求衛生所的同意。

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到了台北診所後，一插健保卡，資料顯示她是「被匡列需隔離」的對象，因為4月6日曾在金芭黎上班，不過她在金芭黎上班已經是去年的事情，「根本就是誤匡」。

她指出，原來是金芭黎的員工於6日，把所有在職與離職的員工資料都給警察，「導致有去金芭黎上班過的小姐都必須居家隔離，除非公司給你不在職證明，或你在別的地方上班有工作證明」。隨後，防疫人員強制帶她去住防疫旅館，她快篩2次都是陰性，害怕住進去之後會因此確診。

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲她現在人在精神病院。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

她解釋事情的真相，並詢問防疫人員「可以讓我坐防疫計程車跳表回高雄嗎？」但對方搖頭表示沒辦法，除非提供相關資料佐證，證明她6日沒有在金芭黎上班。她無奈表示，「我寧願吞藥30顆送去精神科醫院，也不要去風險這麼高的防疫旅館」。

她向《東森新媒體ETtoday》透露，當時很害怕，本來是想要跳樓，但是門開不了所以放棄了，現在人住在精神病院。當時工作人員強硬帶她去防疫旅館，不管怎麼解釋對方都不聽，「我怕確診，所以我吞藥，才被送來精神科醫院」。她也表示，若之後人員請她出示證明，她可以用刷卡紀錄跟家裡的攝影機，證實6日當天她確實在家。

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