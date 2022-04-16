台東確診暴增！累計破50例　饒慶鈴足跡重疊民眾儘速快篩

▲台東新冠確診已達52例，其中部份確診者涉足台東市區，縣府緊急增設快篩站。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

國內本土確診突破上千例，市面上家用快篩劑供不應求，台東縣政府將於16日在縣府大樓後方停車場啟動快篩服務，民眾有需要可前往篩檢。台東縣確診個案累計超過50例，部份成功廟宇進香團確診者也有台東市足跡，成功鎮快篩站仍持續開設，請與確診者有足跡重疊或有疑慮民眾前來快篩。

▲成功鎮進香團20人確診，快篩站持續設置。

饒慶鈴縣長特別說明，除確診者的密切接觸者會逐一匡列居家隔離外，衛生局現階段快篩站以「CT值較低且可傳染期活動足跡廣的高風險個案、熱區」優先開設為原則，希望透過篩檢阻斷傳播鏈，避免疫情延燒。16日縣府後方停車場啟動快篩服務，採檢時間為上午8:30-12:30、下午13:30-17:30；同時，成功鎮快篩站明日仍持續在海濱公園辦理，時間上午8:30-12:00及下午13:30-17:30

饒慶鈴感謝所有在第一線的防疫人員，以及每一位居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理，也提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染造成之重症、住院或死亡風險，

尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者請踴躍前往接種，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。