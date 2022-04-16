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公費快篩哪裡領？本土狂燒6QA一次看　秒懂「陽性確診」該怎麼辦

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本土案例持續增加，使家用快篩試劑需求提高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／整理報導

本土昨（15日）增加1209名案例，也是首次單日突破千人，指揮中心指揮官陳時中更坦言，百萬確診不是不可能。國內染疫人數屢創新高，連帶提高家用快篩試劑需求。不過，快篩陽性不代表確診，也並非每人都能領公費試劑，為方便民眾了解快篩前後流程，《ETtoday新聞雲》也整理6大QA，供大家參考。

Q1：誰應該要快篩？哪裡可以買？

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A1：認為自己有症狀或風險者即可快篩。此外，曾與確診者接觸、或收到與確診者足跡重疊簡訊者，有症狀者直接前往PCR採檢，無症狀者建議更應快篩。

指揮中心指出，家用快篩試劑可由醫療器材販賣業者、藥粧店、醫療器材行、便利商店等或藥局販售。民眾購買時，應確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣、產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書或操作影片進行採檢及操作。

Q2：我可以領公費快篩試劑嗎？去哪領？

A2：公費快篩劑非免費領用，須經醫師評估後才可發放。此外，未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，不符合試劑發放資格；若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

目前全台共有619家診所可領公費家用快篩，民眾可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19防疫專區」台灣社交距離App及採檢地圖/發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖COVID-19全國指定社區採檢院所地圖查詢。

▲▼醫院,醫療,健康,量血壓,掛號,門診,看診,慢性病,老人,長照,輪椅。（圖／記者徐斌慎攝）

▲公費快篩試劑須經醫師評估後才可發放。（圖／記者徐斌慎攝）

Q3：快篩陽性怎麼辦？

A3：快篩陽性不代表確診，可依不同身分別實施以下作為：

1. 居家隔離／檢疫者

請立即與當地衛生局聯繫，或撥1922，依指示配合處置及依防疫人員指示處理已使用過之採檢器材。

2. 非居家隔離／檢疫者

檢測結果若為陽性，須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測，全程戴口罩、不得搭乘大眾運輸工具，不必打到1922或衛生局。指揮中心也宣布，輕症者在醫院採檢後一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

另外，若快篩結果為陰性，仍請遵照指揮中心的防疫規範，持續自我健康管理。採檢完的試劑物品勿任意棄置，應以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。指揮中心也提醒，居家快篩試劑測試結果可能會出現偽陰性或偽陽性，最終仍須以PCR檢測結果為診斷COVID-19感染的依據。

▲▼醫院檢驗人數爆增，指揮中心要求民眾輕症採檢完一律回家等報告。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心要求民眾輕症採檢完一律回家等報告。（圖／指揮中心提供）

Q4：確診後該怎麼辦？

A4：若接到確診通知，可先電話連絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並留在家中等待公衛人員通知安排。撤離時應戴口罩，儘速聯繫所在地方政府或1922，依指示辦理。而為避免醫療量能受衝擊，指揮中心宣布，確診者將依輕重症進行分流：

醫院

中重症、70歲以上、血液透析、懷孕36週以上患者，確診後將直接送往醫院治療。若病患已無住院需求，無須等待解除隔離，即可依分流收治原則，轉至加強版集中檢疫所或防疫旅館，於啟動居家照護之縣市，得返家採居家照護管理。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無症狀、輕症，含機場落地採檢PCR陽性，且年齡未滿70歲、生活可自理或有陪同照顧者（如孩童），懷孕未滿36週之確診者，將送往加強版集檢所或防疫旅館。

居家照護

啟動居家照護之縣市，未滿65歲，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者，可採居家照護管理；不符資格者，則依分流收治原則送加強版集檢所、防疫旅館或醫院。

指揮中心表示，專責病房、加強版集檢所及防疫旅館，若場地允許，均以2人一室收治，不限家人、同住或同行者；若房型允許（如家庭房），則可同室收治2人以上，且以家人、同住或同行者為限。

▲▼確診者分流收治原則（圖／曾梓倩製）

▲確診者分流收治原則。（圖／曾梓倩製）

Q5：目前有哪些縣市開放居家照護？

A5：新北市自前天起實施居家照護計畫，台北市及桃園市昨日也宣布，將從北市信義區、桃園部分地區開始啟動居家照護。也因花蓮縣昨增146例、高雄市58例，陳時中表示，增列花蓮、高雄為高風險區域，將啟動居家照護收治。針對輕症在家隔離者是否可叫外送，陳時中也表示可以。

Q6：居家照護有什麼需要注意的事項？

Q6：居家照護期間，無論是確診者或同住之未確診者，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，應立即撥打119、衛生局或1922。

此外，確診者應自主回報症狀、風險因子、密切接觸者，配合雙向簡訊追蹤；並聯繫密切接觸者，請其自我篩檢、自我健康監測10天。

同住之未確診者，在家請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備。如需共用衛浴設備，每次使用後，應使用漂白水或酒精消毒。共用空間應儘量確保空氣流通，每天消毒、清潔所有經常觸摸的物體表面。

▲▼確診個案居家照護管理指引-6。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案居家照護管理指引。（圖／指揮中心提供）

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