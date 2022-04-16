　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醉男「拒自助微波」扁超商店員　還嗆帶槍！社運女孩還原驚悚現場

▲▼男子喝完酒後帶女性友人上超商，不滿店員不幫微波動手打人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲吳男不滿超商店員告知要自助微波，暴走毆打店員。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

台北市大安區一間超商日前發生一起暴力攻擊事件，36歲的吳姓男子，喝醉後到超商購物，因不滿店員告知採自助微波，憤而翻進櫃台，將店員拖出毆打，甚至恐嚇自己身上有帶槍，後被警察逮捕，依恐嚇、傷害等罪嫌送辦。而社運女孩張珮歆當天剛好在現場，事後在IG發文還原經過。

「嶼浪記著」自媒體創辦人張珮歆在IG發文，將目睹整起暴力事件的經過詳述出來。她提到自己當天就排在吳男後面等待結帳，見店員禮貌地告知微波採自助式，沒想到吳男竟暴走狠瞪店員說「你說什麼？看什麼看？」下一秒，吳男更直接一腳踏上收銀桌、翻進櫃台裡，將店員拖出來毆打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張珮歆見狀先是愣了幾秒，後反應過來衝上前安撫吳男說道，「沒關係沒關係！大哥我來幫你微波！沒關係我來！」她也趁著微波的空檔，和另一名客人偷偷報警。再回到店員身邊時，她回憶道，「他屈身跪在地上，額頭也磕在地上，姿勢彷彿在對施暴者臣服，鮮血連續從他滿臉鮮紅滴落，很快的地面積了一灘血泊。」

見店員跪在地流血、哭泣，張珮歆也蹲在一旁護住，這時才知因店員戴有矯正器，被吳男揍後直接插進肉裡，導致流出的鼻血已是有果凍狀的血塊，更沒想到該名店員就是店經理。而吳男知道是經理後，掏出一張千元鈔似乎想草草了事，還恐嚇兩人自己身上有槍。

▲▼男子喝完酒後帶女性友人上超商，不滿店員不幫微波動手打人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在吳男身上起出辣椒槍1把、辣椒彈8顆和甩棍1隻。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方趕抵現場後，碰巧撞上準備逃逸的現行犯，雙方發生強烈衝突後，最終吳男被噴辣椒水並上銬。而另一旁正在冰敷傷口的店員仍心有餘悸，害怕地說「我很怕他到時候來報復」、「是黑道欸…很怕他們找店的麻煩」，張珮歆見狀深感憤怒且無力，同時也怕自己會成為尋仇對象，但最後仍鼓起勇氣以證人身分，去警局做筆錄。

後來張珮歆再度更新貼文表示，「從事發至今，我一直處在恐懼裡」，不過她也提到，其實當天吳男被制伏後，她仍是拿著衛生紙替吳男將臉上的辣油、淚水和鼻涕擦掉，並買了生理食鹽水幫忙盥洗眼睛。

張珮歆對此表示，「我之所以這麼做，是想敲開和他的對話」。她認為「暴力」是個中性詞彙，不代表就是非也、惡也，她也因此在做筆錄時，成功和吳男短暫地開啟了一小段對話並談了條件。雖不全然相信吳男會履行承諾，但她仍希望能賭個「或許」。

網友們看完後也對於張珮歆的做法感到佩服，紛紛留言表示，「做得超好！！！仇恨是會循環的！而妳停止了這個循環」、「謝謝你把事情分明的這麼清楚，也謝謝台灣有妳這樣的人」、「謝謝您的勇敢，我自己在現場一定是癱軟，向您致敬」、「辛苦了，希望你的善意能有好的結果」。

►本文獲得作者授權

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
日少女遭7同學「性凌虐逼跳河」成凍屍！　校方扯：只是惡作劇
王思佳發聲挺共存「4句話嗆爆1種人」　萬人狂讚：超中肯
25歲AV女優宣布「來台灣長住」！　推特突遭刪光
快訊／桃園今增150例！　多條傳播鏈延燒
本土破千例「新北不公布足跡」　網炸鍋灌爆臉書
6歲兒玩手機「滑到媽媽性愛片」！　大咖女星哭了
台南運河「水母大爆發」！　震撼畫面曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園+150！多條傳播鏈持續燒　市府下午錄影說明

南投+3！丹大林道協作員疑載山友染疫　自拍報平安：會好好面對

說好一起買個家！尪婚後反悔想全家住　她嘆：只能離開嗎

安平運河「季節限定賞」！　台南亞果遊艇碼頭水母飄浮大爆發

25歲AV女優宣布「來台灣長住」！　推特突遭刪光

基隆累計染疫近千　市府周末加開疫苗施打站...民眾排隊搶打

百萬人恐確診？萬一「你是家中、公司首例」　醫5點喊話：別自責

醉男「拒自助微波」扁超商店員　還嗆帶槍！社運女孩還原驚悚現場

台南光華高中「聞喜宴」再現古風　傑出學士喜獲「紅綾」

台大確診者10日足跡曝光！學生哀嚎「全校園都有了吧」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

許瑋甯罕見放閃邱澤「會一直這麼甜蜜！」　讚他是「好先生」：我們是要走到很久的！

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

徐小可痛批陳時中「練肖話」遭出征　出遊照打臉...阿Ben發文：承認自己眼界有限

單日破千！本土狂燒1209例　另增境外移入75例

快訊／桃園+150！多條傳播鏈持續燒　市府下午錄影說明

南投+3！丹大林道協作員疑載山友染疫　自拍報平安：會好好面對

說好一起買個家！尪婚後反悔想全家住　她嘆：只能離開嗎

安平運河「季節限定賞」！　台南亞果遊艇碼頭水母飄浮大爆發

25歲AV女優宣布「來台灣長住」！　推特突遭刪光

基隆累計染疫近千　市府周末加開疫苗施打站...民眾排隊搶打

百萬人恐確診？萬一「你是家中、公司首例」　醫5點喊話：別自責

醉男「拒自助微波」扁超商店員　還嗆帶槍！社運女孩還原驚悚現場

台南光華高中「聞喜宴」再現古風　傑出學士喜獲「紅綾」

台大確診者10日足跡曝光！學生哀嚎「全校園都有了吧」

《全明星觀察中2》首集大爆點！　郭泓志盯後製「剪接師壓力山大」

台南市勞工局安平辦健走　鼓勵民眾培養良好運動習慣

日少女遭7同學「性凌虐逼跳河」尋死成凍屍！　校方扯：只是惡作劇

歐尼爾不滿解雇佛蓋爾方式　要全聯盟教頭都別去湖人

老公淪無臉男屍！人妻控俄軍「火刑燒腿」凌虐　他雙手仍死守婚戒

哈登自曝腿傷已完全健康　季後賽準備妥當沒壓力

炎亞綸《營業中》險被蜜蜂叮「表情超驚恐」　鬼鬼衝上前：我保護你！

看中「蘇澳度假宅」想讓爸媽退休住！一票人卻搖頭　最大缺點曝

書店突被拍肩提問！吳怡霈愣「新詐騙手法嗎」結局逆轉：果然是少數

新莊男3年遭死神「追捕2次」　失去心跳都被「這群人」救活

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

國道尖銳物噴滿車道　熱心長髮哥手工排除

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

台大醫正妹搶當直播主　素顏滾床上千網友暴動

25歲AV女優宣布「來台長住」！

虛擬貨幣500人餐會爆確診　參加藝人完整名單曝

他舉1事件酸陳時中：雙標到極致

北投網紅拉麵惹議！　夫妻檔遭控偷裝電眼朝私人倉庫拍

三級警戒不遠了？　專家給答案

合利他命分手武田　第一仗是台灣？

更多熱門

相關新聞

舒華「8篇IG貼文留言」爆熱議

舒華「8篇IG貼文留言」爆熱議

韓國人氣女團「(G)I-DLE」自2018年出道以來，打造〈HANN （Alone）〉、〈Oh my god〉、〈Senorita〉等多首破億神曲，今年3月帶著主打歌〈TOMBOY〉回歸馬上橫掃音源榜，奪下All Kill冠軍寶座展現高人氣

民怨買無快篩試劑　陳時中回「超商應還有」

民怨買無快篩試劑　陳時中回「超商應還有」

辣妹騎自行車重摔　噁男裝好心扶一把竟狂摸

辣妹騎自行車重摔　噁男裝好心扶一把竟狂摸

超商女店員突要Line他害羞爆！網曝真相

超商女店員突要Line他害羞爆！網曝真相

買冷藏食物要求加熱遭拒　他扁店員嗆：有帶槍

買冷藏食物要求加熱遭拒　他扁店員嗆：有帶槍

關鍵字：

超商店員毆打吳姓男子張珮歆目擊者IG

讀者迴響

熱門新聞

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

鳳梨「有其他床伴」辣女友首正面回應

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

15歲女腎臟發炎　醫意外揪出她偷嚐禁果後上癮

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

和泰「防疫保單」跟進富邦！　投保後第5天才生效

NanaQ曬「極簡胃」用餐對比　網傻眼轟：浪費食物！

具俊曄來了！小S帶老公看演出「high爆大叫歐巴」

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

國道尖銳物噴滿車道　熱心長髮哥手工排除

更多

最夯影音

更多
徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」
陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面