醉男「拒自助微波」扁超商店員　還嗆帶槍！社運女孩還原驚悚現場

▲吳男不滿超商店員告知要自助微波，暴走毆打店員。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

台北市大安區一間超商日前發生一起暴力攻擊事件，36歲的吳姓男子，喝醉後到超商購物，因不滿店員告知採自助微波，憤而翻進櫃台，將店員拖出毆打，甚至恐嚇自己身上有帶槍，後被警察逮捕，依恐嚇、傷害等罪嫌送辦。而社運女孩張珮歆當天剛好在現場，事後在IG發文還原經過。

「嶼浪記著」自媒體創辦人張珮歆在IG發文，將目睹整起暴力事件的經過詳述出來。她提到自己當天就排在吳男後面等待結帳，見店員禮貌地告知微波採自助式，沒想到吳男竟暴走狠瞪店員說「你說什麼？看什麼看？」下一秒，吳男更直接一腳踏上收銀桌、翻進櫃台裡，將店員拖出來毆打。

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張珮歆見狀先是愣了幾秒，後反應過來衝上前安撫吳男說道，「沒關係沒關係！大哥我來幫你微波！沒關係我來！」她也趁著微波的空檔，和另一名客人偷偷報警。再回到店員身邊時，她回憶道，「他屈身跪在地上，額頭也磕在地上，姿勢彷彿在對施暴者臣服，鮮血連續從他滿臉鮮紅滴落，很快的地面積了一灘血泊。」

見店員跪在地流血、哭泣，張珮歆也蹲在一旁護住，這時才知因店員戴有矯正器，被吳男揍後直接插進肉裡，導致流出的鼻血已是有果凍狀的血塊，更沒想到該名店員就是店經理。而吳男知道是經理後，掏出一張千元鈔似乎想草草了事，還恐嚇兩人自己身上有槍。

▲警方在吳男身上起出辣椒槍1把、辣椒彈8顆和甩棍1隻。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方趕抵現場後，碰巧撞上準備逃逸的現行犯，雙方發生強烈衝突後，最終吳男被噴辣椒水並上銬。而另一旁正在冰敷傷口的店員仍心有餘悸，害怕地說「我很怕他到時候來報復」、「是黑道欸…很怕他們找店的麻煩」，張珮歆見狀深感憤怒且無力，同時也怕自己會成為尋仇對象，但最後仍鼓起勇氣以證人身分，去警局做筆錄。

後來張珮歆再度更新貼文表示，「從事發至今，我一直處在恐懼裡」，不過她也提到，其實當天吳男被制伏後，她仍是拿著衛生紙替吳男將臉上的辣油、淚水和鼻涕擦掉，並買了生理食鹽水幫忙盥洗眼睛。

張珮歆對此表示，「我之所以這麼做，是想敲開和他的對話」。她認為「暴力」是個中性詞彙，不代表就是非也、惡也，她也因此在做筆錄時，成功和吳男短暫地開啟了一小段對話並談了條件。雖不全然相信吳男會履行承諾，但她仍希望能賭個「或許」。

網友們看完後也對於張珮歆的做法感到佩服，紛紛留言表示，「做得超好！！！仇恨是會循環的！而妳停止了這個循環」、「謝謝你把事情分明的這麼清楚，也謝謝台灣有妳這樣的人」、「謝謝您的勇敢，我自己在現場一定是癱軟，向您致敬」、「辛苦了，希望你的善意能有好的結果」。

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